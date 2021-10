O’Hara je pizzu dignula na višu razinu od običnog fast food zalogaja

Pizzeria O’Hara u zagrebačkom naselju Malešnica tijekom godina promijenila je pogled na popularno talijansko jelo od pristupačnog i ne pretjerano zahtjevnog zalogaja, kakav se od sredine 80-tih godina počeo pojavljivati praktično u svakom kvartu metropole, do ekskluzivne delicije.

Pizza, koja je i vjerojatno najpoznatije talijansko jelo na svijetu, promijenila je tako imidž od narodne hrane do obveznog zalogaja sladokusaca koji ne toleriraju kompromise te cijene najkvalitetniji sastojak. Inzistiranje na originalnoj namirnici uparenoj s boljim domaćim vinima i craft pivima pomaknuo je do pojave O’Hare vrlo prosječnu scenu gradskih pizzeria od brzog zalogaja do doživljaja. Istina, u Zagrebu nije nikada nedostajalo kvalitetnih pizzeria, no ponudu su činile pizze romana bogate tijestom, zasitne s gotovo uobičajenom baterijom sastojaka koje su u previše slučajeva počeli zamjenjivati surogati.

S O’Harom je stigao standard čija je osnovna karakteristika konzistentnost, sastojci te kvaliteta tjestenine što je, uostalom, upravo ono što i čini dobru pizzu. Pandemija je i kod O’Hare učinila svoje, pa je danas vjerojatno najpoznatija zagrebačka pizzeria morala pauzirati. Ali, nakon te prisilne pauze ponovo radi, s manjim preuređenjem kako inventara i terase tako i menija.

– Terasu smo u cijelosti obnovili, interijer i prije pandemije kada smo unutrašnjost pojednostavili, obnovili stolice te dodali nekoliko slika. Inventar na terasi sasvim je nov tako da će u našim pizzama gosti još i više moći uživati – govori nam Ivan Kavelj, pizzaiol O’Hare.

Foto: Slavko Midžor/Pixsell

Genijalan razlog da stavite češnjak pod jastuk već večeras:

Sjećamo se kako je interijer izgledao prije, uređen slikama talijanskih motiva, djelom slikarice Nikoline Šimunović, a mnogi će se sjetiti maske Pulcinelle ili sirene iz “Odiseje”. Interijeru je dodano i nekoliko ploča na kojima je kredom ispisano nekoliko duhovitih rečenica na talijanskom. S još kojim arhaičnim detaljem, i interijer je poznate pizzerije osvježen dovoljno, ali ne toliko da zaboravimo zbog čega smo onamo došli. Jasno, Pulcinella potječe iz Napulja kao i pizze koje se poslužuju u O’Hari. Ova je pizzeria jedna od prvih koja je imala takvu ponudu, a svakako ih je uvela u ono što se obično naziva mainstream.

Pistacija i mortadela

– I dalje ostajemo kod Napoletane, peć u kojoj se pizze peku ista je, znači odlična, svaka je pizza ispečena ravnomjerno. Tijesto se i dalje radi u kući, od početka – kaže Kavelj. Ponudu čini 15 pizza od kojih se pod klasike mogu svrstati tek Margherita i Capriciosa. Bula je ovdje 275 do 280 grama, što je nešto teže nego je uobičajeno kod napoletane, no tu su uvijek San Marzano rajčice te mozzarella Buffalo. Debljeg je ruba, ali sredine do pola centimetra, koja mora biti mekana i elastična. I točno to dobit ćete u O’Hari iz ruku pizzaiola Ivana Kavelja. Kada bi pizzerije imale signature dish, onda bi to u O’Hari bila Mortadela. Ova pizza priprema se s pestom od pistacija, pršutom, mortadelom od vepra s tartufima, kalamatom masline, prženim pistacijama. S obzirom na bogatstvo sastojaka, reklo bi se kako se radi o prilično zasitnom jelu, no svakako nije tako. Kao ni kod bilo koje druge pizze. Uvijek je stvar u tijestu, ako se u njemu pretjera ili ga se ne napravi kako treba, pizza postaje jelo naporno za konzumaciju, teško za probavu, što nažalost često i jest slučaj kod domaćih pizzeria. Ovdje to ni približno nije slučaj. Mortadela na kojoj se doista i nalazi ozbiljna količina mortadele od vepra i tartufa vrlo je lagana, tijesto elastično, lako jestivo, a bez ikakvog opterećenja. Kombinacija pistacije i mortadele s bivoljom mozzarellom efektna je i zaista slasna pa ako ima gurmana koji ovo čitaju i žele preporuku po što doći prije svega u O’Haru, to bi bila pizza La Mia Mortadela.

Foto: Slavko Midžor/Pixsell

Kao drugi specijalitet popularne pizzerije na Malešnici izdvojili bismo Guanciale. Dakle, guanciale je inače talijanski specijalitet, slanina od sušenih svinjskih obraza. Takva slanina aromatičnija je od pancete, ali je mekša pa je zato i bolja kao sastojak za pizzu. Recimo, na puno ćete mjesta pronaći kako špageti carbonara nisu pravi ‘spaghetti’ ako nema guancialea. Na ovoj su pizzi uz talijanski specijalitet i plavi sir i timijan, prženi orasi i – kruška. Nemajte nimalo straha, ovaj naizgled neobičan komplet zaista je intrigantan, a iz njega proizlazi doista neobična kombinacija okusa, već kako bismo u O’Hari i očekivali. Ponovno, unatoč slanini koja predstavlja ozbiljan zalogaj, i Guanciale je zapravo lagano jelo. Za one koji vole pizzu klasičnog štiha tu je Margherita na kojoj je, dakako, San Marzano rajčica te kravlja mozzarella s malo bosiljka. Svakako je Kavelj pokazao zbog čega je jedan od naših boljih pizzaiola s bogatim iskustvom i na domaćim natjecanjima.

Dvanaest točionika

U O’Hari očekuju da će nakon preuređenja tijekom lijepih dana koji su najavljeni imati dosta posla, pa će se Kavelju pridružiti i još jedan majstor za pizze, što je u nas traženo zanimanje. Otvorit će se tako prostor i za neke novitete na O’Harinu meniju – tri vrste tjestenine. U O’Hari je već bilo iskoraka prema drugim jelima osim pizze, rekli bismo kako bi tjestenina bila sasvim dovoljna da se održi prepoznatljivost. Uz tjestenine nudit će se i burgeri koji su, izgleda, nepobjedivi trend u Zagrebu koji nikako ne jenjava. Mudrijom odlukom od pripreme u samom restoranu čini se ona da se ponude burgeri iz poznatog Burgeraja, jednog od prvih burger barova u Zagrebu koji se i danas održava kvalitetom. Na ovaj način O’Hara bi zaokružila ponudu dobrih, nezahtjevnih i brzih zalogaja koji se dobro uklapaju u njezin koncept. Svakako, sve to ne ide bez sparivanja s pićima.

Foto: Slavko Midžor/Pixsell

Od početka u O’Hari nisu odustajali od koncepta prema kojem se ne nudi ništa industrijsko, zapravo tvrdoglavo su inzistirali, recimo, na hrvatskim craft pivima koja su prije 6-7 godina bila praktično u povojima. Tako je i ostalo, pa će se u O’Hari domaćim craftovim popuniti 12 točionika. Kao posebno popularno pivo ističu crveni ale Devetke, koja doista i jest sve popularnija, a uz nju Zeppelin sa svojim dobrim Pilsom, a vjerujemo da će mnogi u O’Haru doći zbog piva Mlinarice. Svakako i zbog Varionice, koja će svoja piva nuditi na četiri pipe. Kao posebno zanimljivu kombinaciju s pizzama u O’Hari probali smo Petračev Bregh Rose, kombinacija pjenušca i pizze ispala je dosta efektno. S obnovljenim interijerom O’Hara postaje privlačna i za kavicu ujutro uz koju možete probati i Pannuozzo O’Hara, talijansku pogaču s pršutom, šunkom, kravljom mozzarellom, parmezanom, datterini rajčicama. Ili naprosto pričekati podne kada možete kao ručak odabrati neku od pizza uz čašu dobrog domaćeg craft piva ili čašu vina.

Foto: Slavko Midžor/Pixsell

Stranac pitao koji je grad u Hrvatskoj najbolji za život: Hrvati nahvalili Osijek!