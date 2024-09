Odbija otpratiti svoju kćer do oltara na vjenčanju: 'Njen zaručnik zaslužuje bolju'

Jedan otac dobio je pohvale nakon što je odlučio da ne želi otpratiti svoju kćer do oltara, iako je o tom trenutku maštao još od njenog djetinjstva. 61-godišnjak je podijelio svoju priču na Redditu, objašnjavajući kako njegova 28-godišnja kći već osam godina izlazi s partnerom kojeg je zavolio kao sina, piše Mirror. ‘Vjenčanje je za mjesec dana, i do prošlog tjedna planirao sam je otpratiti do oltara. Oduvijek sam sanjao o tom trenutku’, napisao je.

No, situacija se dramatično promijenila nakon što je otkrio da njegova kći vara svog zaručnika. ‘Postali smo vrlo bliski, smatram ga sinom kojeg nikad nisam imao. On je savršen muškarac za nju, pun poštovanja, s dobrim poslom’, dodao je otac.

Sumnje su se pojavile kad je kći počela provoditi puno vremena s prijateljem iz djetinjstva, ali sve je eskaliralo kad ju je jedne noći zatekao kako se ljubi s tim prijateljem u automobilu ispred njihove kuće. ‘Vratio sam se kasno kući i vidio nepoznat automobil ispred prilaza. Kad sam pogledao unutra, bio sam šokiran vidjevši svoju kćer kako ljubi prijatelja’, ispričao je.

Otac je odmah prišao automobilu i pokucao na prozor, što je dovelo do neugodne konfrontacije. ‘Moja kći je ušla u kuću nakon mene i pokušala me uvjeriti da nije ništa ozbiljno. Nisam ponosan na to, ali povisio sam glas na nju’, priznao je.

S obzirom na to da ne podržava nevjeru, otac je odlučio reći zaručniku istinu, unatoč prijetnjama svoje kćeri da će ga se odreći ako to učini. ‘Rekla mi je da, ako mu kažem, više neću biti njezin otac. To me jako pogodilo’, rekao je.

Iako je kći nastavila planirati svoje vjenčanje i pitala ga hoće li je otpratiti do oltara, on je odlučio odbiti. Ova odluka izazvala je bijes njegove supruge i druge kćeri, koje ne razumiju njegovu odluku jer im nije otkrio pravi razlog.

Otac se obratio korisnicima društvenih mreža za savjet, a mnogi su ga podržali u odluci da kaže istinu zaručniku. ‘On zaslužuje znati istinu prije nego što se oženi’, napisao je jedan korisnik. Drugi su savjetovali da objasni situaciju i svojoj obitelji kako bi razumjeli njegovu poziciju.

