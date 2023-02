Očajna djevojka: 'Moj je tata svojoj novoj bebi odlučio dati moje ime - pokušava me zamijeniti'

Mlada je žena ostala u šoku kada je njezin tata otkrio kako će nazvati svoju drugu kćer. 18-godišnja Roseanne objasnila je kako nikada nije imala blizak odnos s ocem, pogotovo nakon što joj je rečeno da je začeta greškom. No unatoč svemu, dala je sve od sebe da se slaže s tatom i njegovom novom suprugom, prenosi Mirror.

Roseanne kaže kako njeni roditelji nikada nisu htjeli imati djecu, ali ona se ipak slučajno dogodila. „Imam njegovo prezime, ali on nikada nije bio prisutan u mom životu do prošle godine i trenutno živim s njim. Moj tata ima novu ženu, upoznala sam je prošle godine i ne volimo baš jedna drugu. Sada je ona trudna, a beba će se roditi u lipnju, oko mog rođendana“. Njen je tata jako uzbuđen zbog dolaska nove bebe te je rekao kako želi učini sve kako treba oko svog drugog djeteta. Međutim, ova si mlada djevojka nije mogla pomoći da se ne osjeća zamijenjenom nakon što su on i njezina maćeha otkrili kako će nazvati svoju prinovu. „On i njegova supruga žele bebu nazvati Roseanne budući da su njeno omiljeno cvijeće ruže“, nastavila je.

Ovoj se djevojci ta ideja uopće ne sviđa jer dijete će nositi isto ime i prezime kao ona. Osjeća se kao da ju tata želi zamijeniti. Kaže i kako im je predlagala druga, slična imena, poput Rose, ali njima se ništa drugo ne sviđa. „Moja maćeha kaže da sam sebična i ljubomorna na to što moj tata želi ovu bebu. Moj tata je ljut na mene i kaže da bih trebala biti zrela i svojatati ​​ime“, dodala je.

Na Redditu, gdje je svoju priču i podijelila, većina je korisnika osudila njezinog oca jer je svojim kćerima dao isto ime, a drugi su je pozvali da se drži podalje od njega, tvrdeći da će zbog toga dugoročno biti sretnija. Jedan je korisnik rekao: „Bilo bi nepošteno i prema vama i prema djetetu da imate isto ime. Nevjerojatno je čudno da bi vaš tata uopće mislio da je to dobra ideja“, dok se drugi nadovezao: „Recite im da im dajete punu podršku u korištenju tog imena, zatim idite promijeniti svoje prezime i nikada više ne razgovarajte s njima“.

Treći korisnik je rekao: „Ovo je veliko upozorenje o vašem statusu u tatinom životu. Ovo imenovanje jasno sugerira da on vidi bebu kao priliku da ispravi greške koje je napravio s vama. Ona će biti tvoja zamjena. Iskreno, mislim da bi se trebala početi pripremati da se iseliš i budeš neovisna“. I, ostali su bili prilično oštri prema ocu: „Jednostavno ne dajete dvoje svoje djece potpuno isto ime - jednostavno ne. Povrh svega, zbunjujuće je i ima prilično negativne konotacije - ispada kao da pokušavate jedno dijete zamijeniti drugim. To nije u redu“.

