Obratite pažnju: Ove navike mogu potajno sabotirati vaš gubitak kilograma!

Navike mogu biti vaš najbolji prijatelj ili vaš najgori neprijatelj. Dobre navike dobro će vam poslužiti, a loše navike mogu sabotirati vaše najbolje napore da smršavite i postanete fit i zdravi. Naravno, bilo bi lako reći da samo odbacite loše navike i zamijenite ih dobrima. No, budući da se navike stvaraju podsvjesno ponavljanim ponašanjem, nije uvijek lako prepoznati koje su navike loše za vas. Ovdje otkrivamo nekoliko uobičajenih loših navika koje utječu na uspjeh u mršavljenju i dajemo vam praktične savjete kako ih prevladati, piše Active8me.

Često mijenjate vrste vježbi: “Često mijenjanje treninga zvuči sjajno u teoriji, ali u konačnici može negativno utjecati na mršavljenje. Kada se odlučite za neki program vježbanja, prakticirajte ga barem mjesec dana da vidite ima li napretka”, rekla je nutricionistkinja Marissa West.

VEZANI ČLANCI:

Pretjerujete u konzumiranju zdrave hrane: Neke zdrave namirnice imaju veliku količinu kalorija, tako da je kontrola porcija ključna. “Iako su bademi i avokado zdravi i dalje su kalorični. Ukoliko ne kontrolirate porcije, vrlo je moguće da ćete pretjerati, pogotovo ako jedete namirnice iz vrećica”, kazala je.

Nedostaje vam odmora: Umor isto tako sabotira vaše mršavljenje. Osjećaj umora je direktno povezan s debljanjem. “Istraživanja su pokazala da premalo sna povećava želju za konzumiranjem hrane bogate ugljikohidratima. San pomaže vašem tijelu da se oporavi, sačuva energiju i obnovi mišiće”, kazala je West.

Ne jedete dovoljno ili preskačete obroke: Preskakanjem doručka uklanjate kalorije iz cijelog obroka. Možda ćete biti neopravdano uzbuđeni kada otkrijete početni gubitak težine (koji je uglavnom povezan s vodom i mišićima), ali teška je istina da ćete uvijek naići na zid. Postoje mnoga istraživanja koja povezuju one koji redovito i zdravo doručkuju s boljim rezultatima mršavljenja od onih koji to ne rade. Konzumacija hranjivog uravnoteženog doručka sastavljenog od proteina, vlakana i zdravih masti, pomoći će vam da se dulje osjećate sitima. To zauzvrat dovodi do manje prejedanja kasnije tijekom dana. Strogo restriktivne i niskokalorične dijete dramatično usporavaju vaš metabolizam; a mogu i izazvati ozbiljan umor, proljev, mučninu; pa čak i poteškoće s jasnim razmišljanjem.

VEZANI ČLANCI:

Ne pijete dovoljno vode: Hidratacija je važna za vas i voda je neophodna za optimalno funkcioniranje ljudskog tijela. Osim toga, dodatne prednosti su detoksikacije i čišćenje kože i osjećaj sitosti kako biste izbjegli prejedanje. Mnogi ljudi koriste dijetalne gazirane napitke kao zamjenu za vodu. Iako mogu sadržavati malo kalorija, nemaju nikakvu hranjivu vrijednost. Osim toga, umjetni zaslađivači varaju vaše tijelo da misli da su kalorije na putu. Kada se to ne dogodi, vaš se metabolizam usporava i smeta vašoj prirodnoj sposobnosti da regulirate apetit.

Završavate obrok desertom: Vaš um i odnosi koje imate s hranom igraju značajnu ulogu u tome što jedete, kada jedete i zašto jedete. Ljudi se više ne 'hrane' samo da bi zadovoljili glad i svoje tijelo opskrbili energijom za preživljavanje kao što su to činili naši preci. Naučeno ponašanje oko hrane često je povezano s mehanizmom nagrađivanja iz djetinjstva i može biti preteča prejedanja. Na primjer, sjećate li se da su vam majka ili baka ponudile poslasticu da biste dovršili večeru? Slično tome, jedete određenu 'utješnu' hranu zbog načina na koji čini da se osjećate, a ne zbog njene hranjive vrijednosti. Prije nego što odjurite do pulta sa slasticama, stanite i pustite da se vaš glavni obrok slegne. Popijte čašu vode i odvojite vrijeme da se hrana probavi. Možda ćete otkriti da ste previše siti da biste išta drugo stavili u sebe. Alternativno, budite kreativni i donesite pametne, zdrave izbore za svoje deserte.

Stručnjaci otkrivaju: Ovo su najbolje namirnice za zdravlje i dobar imunološki sustav!