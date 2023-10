Napravio je DNK test i otkrio da nije biološki otac svog sina: 'Ne smijem nikome reći'

Imati dijete jedna je od najnevjerojatnijih stvari koje mogu promijeniti život osobi. I dok neki roditelji pomno planiraju i pripremaju trudnoću, druge ljude to može zateći nespremne. Jedan tata, koji je dobio neočekivano dijete sa svojom djevojkom, bio je iznenađen otkrićem da on nije biološki otac njihova sina. Nakon što je tek nedavno otkrio ovu neugodnu istinu, nije znao kako se nositi sa situacijom, prenosi Mirror.

Na društvenim mrežama tražeći savjet, 30-godišnjak je napisao: 'Hodao sam sa svojom djevojkom tri godine. Odgajamo dvogodišnjeg sina. Bila je to njezina prva ozbiljna veza nakon nekog vremena, a prije mene se samo neobavezno viđala s ljudima. Rekla mi je da je trudna vrlo rano u našoj vezi, što sam mislio da je čudno, ali je inzistirala da je dijete moje'.

VEZANI ČLANCI:

'Moj sin nimalo ne sliči meni. Ja imam smeđu kosu i zelene oči, on ima plavu kosu i plave oči. Iako su plava kosa i plave oči dio naše obitelji i na mojoj i na strani moje djevojke, zaključio sam da je samo genetika učinila svoje', dodaje, 'Međutim, i dalje sam malo sumnjao, pa sam napravio test za utvrđivanje očinstva, a da nikome nisam rekao - čak ni svojoj djevojci. Ispostavilo se da ja nisam biološki otac svog sina. Bio sam shrvan, ali sam odlučio da neću nikome ništa reći jer realno to ne mijenja puno. Ja sam mu još uvijek otac. Bio sam tamo od prije nego što se on rodio pa sve do sada'.

Shrvani tata objasnio je da zarađuje dovoljno da uzdržava njih troje, tako da nije zabrinut za alimentaciju. Dodao je kako ni sam ne zna je li ga djevojka namjerno prevarila ili stvarno misli da mu je on biološki otac. Nastavio je: 'Ona možda čak i ne zna tko joj je biološki otac pa osjećam da bi spominjanje toga samo izazvalo probleme'.

Njegova objava brzo je privukla pozornost ljudi koji su pisali komentare nudeći podršku. Jedna je osoba napisala: 'Iskreno, stvarno bi svojoj djevojci trebao reći istinu. Ne zato što je ostavljaš ili ne želiš dijete, nego ako ništa drugo zbog mogućih zdravstvenih/genetski problema, kao i činjenice da će dijete najvjerojatnije saznati u budućnosti'.

VEZANI ČLANCI:

Netko drugi je dodao: 'Također bi i ona mogla sumnjati i mogla bi biti mučena krivnjom. Ako se suočite s tim problemom i podsjetite je da DNK nije bitan jer se volite, tada će to možda biti lakše za nju. Ljubav može postati još jača'. Međutim, neki ljudi nisu bili previše suosjećajni. Jedna je osoba napisala: 'Ne, neka zadrži tu krivnju. Ona čini prilično odvratnu stvar dajući vam dijete drugog muškarca bez vašeg pristanka. Nema veze što si ti voljan biti otac, ali ono što ona radi nije ispravno i sama bi se trebala nositi s tom krivnjom'.

Nakon što je pročitao komentare, 30-godišnji tata je svoju objavu uredio i napisao: 'Hvala svima na savjetima. Pretpostavljam da sam poricao neke stvari i moram dosta razmisliti o ovoj vezi. Planiram reći svom sinu kada naraste zbog mogućih zdravstvenih problema i sličnog, a o njemu ovisi hoće li pokušati potražiti biološkog oca'.

Identične blizanke u vezi su s istim muškarcem i sada pokušavaju zatrudnjeti u isto vrijeme: