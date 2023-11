Nutricionisti otkrivaju: Špinat ili kelj, znate li što je zdravije?

Špinat i kelj često se sukobljavaju u prijateljskom suparništvu u području zdrave prehrane. Ali, postoji li pobjednik? 'Špinat i kelj su zdravo i nevjerojatno hranjivo tamno lisnato zeleno povrće', rekla je na New York Post Stephanie McKercher, registrirana dijetetičarka i programerka biljnih recepata, 'Iako su slični, postoji nekoliko ključnih razlika u sastavu hranjivih tvari svakog od njih'.

Natalie Gillett, registrirana dijetetičarka sa sjedištem u New, ponovila je to mišljenje, napominjući da dva lisnata povrća imaju različite zdravstvene prednosti, koje 'zaslužuju da obje ove moćne namirnice redovito budu u vašem hladnjaku'. Proširujući to dalje, Romane Guerot, registrirani dijetetičar, sportski nutricionist i trener rekao je da je kelj dobar izvor vlakana, vitamina A, C i K, kao i kalcija, a špinat je dobar izvor željeza, kalija, vitamina A, C i K, kao i folata i magnezija.

Nutritivne specifičnosti kelja: Kelj je izvor vlakana. Također je prepun vitamina C. 'Kelj ima više vlakana i sadrži više vitamina C od špinata', rekla je McKercher, 'Vitamin C djeluje kao antioksidans. Pomaže imunološkom sustavu i u apsorpciji željeza'. Što se tiče drugih važnih vitamina, kelj i špinat su bogati izvori vitamina K, koji je važan za zdravlje kostiju i zgrušavanje krvi.

Gillett je također izdvojila kelj zbog sadržaja vitamina A, koji podržava vid, imunološki sustav i zdravlje tkiva, kao i minerala kalija, koji je uključen u kontrakcije mišića i pomaže u održavanju zdravog krvnog tlaka. 'Jedna šalica kuhanog kelja sadrži gotovo pet grama vlakana, što je gotovo 20% dnevne preporuke', rekla je.

Što se tiče drugih čimbenika koji kelj razlikuju od špinata, Gillett je rekla da je kelj dio obitelji krstašica. 'Povrće iz skupine Cruciferous poznato je po visokom sadržaju glukozinolata, koji bi mogli štititi od raka', rekla je, ukazujući na istraživanje koje je objavljeno na web stranici Nacionalnog instituta za rak. 'Posljednje, ali ne manje važno, kelj je također dobar izvor antioksidansa, koji mogu pomoći u zaštiti tijela od oštećenja', dodao je Guerot.

Nutritivne karakteristike špinata: Špinat je s dobrim razlogom hvaljeno povrće. 'Poput kelja, špinat se može pohvaliti impresivnim razinama vitamina K, C i kalcija. Dok kelj sadrži folnu kiselinu, špinat ga može pobijediti s više nego dvostrukom količinom za istu veličinu porcije', rekla je Gillett. Dodala je da folat podržava diobu stanica i pomaže u sprječavanju urođenih mana tijekom trudnoće.

'U usporedbi s keljom, špinat je poznat po tome što sadrži više željeza, koje je ključno za krvne stanice, energiju i rast', rekla je, napomenuvši da porcija kuhanog špinata od 100 grama ima otprilike 3,6 miligrama željeza, dok ista količina kuhani kelj sadrži oko 1 miligrama željeza. 'Špinat nudi lijepu količinu esencijalnih nutrijenata, uključujući željezo, vitamine A, K i folnu kiselinu', rekao je Guerot.

Željezo koje se nalazi u špinatu od vitalnog je značaja za sprječavanje anemije. Poput kelja, špinat je također bogat vlaknima, 'što pomaže u probavi i može pomoći u kontroli tjelesne težine', rekla je Gillett.

Pa, je li kelj ili špinat zdraviji izbor? Poput drugih nijansiranih rasprava o prehrani, nema jasnog pobjednika u borbi između kelja i špinata. 'I špinat i kelj iznimno su zdravi i nude jedinstvene prednosti', rekla je Gillett. Dodala je da izbor između njih uvelike ovisi o individualnim preferencijama i prehrambenim potrebama. Oba ova zelena povrća sadrže niz hranjivih tvari neophodnih za dobro zdravlje.

'Međutim, ako tražite hranu koja je posebno bogata vlaknima, vitaminima K i C, kelj je bolji izbor', rekla je, 'Ako tražite hranu koja je posebno bogata folatom i izvor je željeza, te vitamina A i E, onda je špinat bolji izbor'. U konačnici, prema Guerotu, najbolji način da iz svoje prehrane dobijete najviše hranjivih tvari je jesti raznovrsno voće i povrće, uključujući i špinat i kelj.

'Konzumiranje raznovrsnog povrća vašem tijelu daje različite hranjive tvari koje su mu potrebne za razvoj. Raznolikost također čini obroke zanimljivijima i sprječava dosadu', rekla je McKercher. 'Budući da su špinat i kelj nutritivno slični, možete se odlučiti za ono povrće u kojem više uživate', dodao je Guerot.

Gillett je potiče ljude da 'eksperimentiraju sa špinatom i keljom u svojim obrocima kako bi uživali u njihovim posebnim okusima i zdravstvenim prednostima'. I špinat i kelj mogu se jesti sirovi, kuhani ili cijeđeni. 'Mogu se dodati salatama, juhama, smoothiejima i prženim krumpirićima', rekao je Guerot, 'Kada birate špinat ili kelj, tražite svježe i zelene listove. Izbjegavajte lišće koje je žuto ili smeđe'.

Kad kupujete svježi špinat ili kelj, znajte da se lisnato povrće u hladnjaku može čuvati do pet dana. Ipak, kupnja smrznutog špinata i kelja također je opcija bogata hranjivim tvarima. Smrznuti špinat ili kelj možete držati u zamrzivaču mjesecima bez brige da će se pokvariti. Što se tiče pripreme obroka, McKercher je predložila kuhanje špinata ili kelja sa slanutkom i posluživanje s tahini umakom.