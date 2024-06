Nutricionist iznenadio mnoge: 'Kebab može biti vrlo zdrav!'

Nutricionist je ustvrdio da toliko voljeni kebab nije tako nezdrav kao što se obično misli - predlažući načine za povećanje njegove nutritivne vrijednosti. "Budući da se bliži Euro, oni su definitivno idealan zalogaj nakon što ste bili u kafiću, gledali utakmicu, popili nekoliko piva i zatim svratili po kebab, a zbog toga se kasnije ne trebate osjećati loše", rekao je stručnjak za prehranu Rob Hobson.

Naime, on tvrdi da oni mogu biti puno zdraviji nego što se to misli, te se mogu smatrati dobrim obrokom ako napravite pravi izbor, piše Mirror.

"Za početak, to je istočnomediteranska hrana, koja je u biti zdrava - puno žitarica, nemasni komadi mesa, puno povrća, takve stvari. Mislim da je problem kada ih kupujete u fast foodu jer je to onda često meso vrlo bogato mastima i to može povećati razinu kolesterola, što nije dobro za vaše srce. Obično sadrže puno soli zbog začina koje koriste, umaci, marinada itd. što je loše za vaš krvni tlak. I onda dodajte pomfrit i masne lepinje i to je puno kalorija", kaže on.

No, tvrdi da je isto tako i vrlo lako odabrati zdraviju opciju. "Odaberite piletinu, radije nego doner kebab. Uzmite integralni kruh ili tortilju kako biste dobili malo više vlakana, potražite umake koji su možda na bazi rajčice, poput salse, a umjesto teškog umaka od majoneze, tražite jogurt umak. I uz to uvijek uzmite dobar izbor povrća: ljute zelene papričice, rajčice, zelenu salatu, luk, kupus, krastavce itd. Možete se također odlučiti za prilog od riže ili kus-kusa umjesto pomfrita. Tradicionalni turski kebab zapravo je vrlo zdrav i hranjiv, ne mora biti masan i kaloričan zalogaj na kraju večeri", dodaje.

Kaže i kako se kebab definitivno smatrao hranom koju ljudi jedu kada su pijani kako bi upili sav alkohol nakon cijele noći, a da je zdravlje zadnja stvar o kojoj tada razmišljaju.

"Vrlo je teško donijeti takve odluke kada puno popijete, jako ste gladni i žudite za slanom hranom. Ali možda ako idete unutra jesti i niste pijani, to je drugačija situacija. Da ste u Turskoj ili u turskom restoranu, vjerojatno biste sjeli i pojeli turski obrok koji je vrlo zdrav, ali i kao hrana za van bez alkohola, to je jedan od boljih izbora", objašnjava.

