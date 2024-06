Nova značajka iPhonea potaknula brojne negativne reakcije: 'Ovo je raj za varalice!'

Šuškanja o najnovijem ažuriranju Apple iOS-a već su ispunila društvene mreže, a vjeruje se da iOS 18 ima potencijal da potpuno promijeni način na koji korisnici iPhonea koriste svoje uređaje. Jučer je Apple je otkrio neke od istaknutih značajki koje su uključene u iOS 18, međutim, jedna je ostavila ljude podijeljenih mišljenja, piše Unilad.

Appleova najava o nadolazećem ažuriranju za iOS 18 na svojoj web stranici navodi: "iOS 18 korisnicima daje još više kontrole s alatima za upravljanje tko može vidjeti njihove aplikacije, kako se kontakti dijele i kako se njihov iPhone povezuje s dodacima. Zaključane i skrivene aplikacije nude korisnicima bezbrižnost da informacije koje žele zadržati privatnima, poput obavijesti aplikacija i sadržaja, drugi neće nenamjerno vidjeti. Korisnici sada mogu zaključati aplikaciju; a za dodatnu privatnost, mogu sakriti aplikaciju, premjestiti je u zaključanu, skrivenu mapu aplikacija. Kada je aplikacija zaključana ili skrivena, sadržaj poput poruka ili e-pošte unutar aplikacije skriven je od pretraživanja, obavijesti i drugih mjesta u sustavu."

Iako je ovo nevjerojatno za roditelje koji moraju sakriti određene aplikacije od djece, na primjer, njihov Amazon ili bankovne aplikacije, nije teško zamisliti kako bi ovu značajku mogli koristiti sumnjiviji korisnici iPhonea. I nije dugo trebalo ljudima da preplave društvene mreže kako bi procijenili novu značajku.

Jedan X korisnik je napisao: "Ne mogu zamisliti što će se dogoditi s novom mogućnošću skrivanja aplikacija na iPhoneu s novim ažuriranjem iOS-a 18." "Ažuriranje iOS-a 18 omogućuje vam zaključavanje određene aplikacije što olakšava skrivanje vaših sumnjivih aktivnosti", dodao je drugi. Nazivajući ga 'rajem za varalice', treći je komentirao: "Na ažuriranju Applea možete sakriti i zaključati aplikacije, a one se neće ni pojaviti ako tražite riječi u traci za pretraživanje."

"iOS18 je ažuriranje za varalice. Možete sakriti aplikacije, a one čak nisu vidljive u pretrazi. Mogu sakriti aplikacije i zaključati pomoću Face ID-a. Skrivene aplikacije su u biblioteci aplikacija, ali se neće prikazati osim ako ih vaš Face ID ne otključa", napisao je četvrti, a peti je dodao: "iOS 18 uvodi mogućnost zaključavanja aplikacija pomoću Face ID-a i njihovog skrivanja. Oh, Apple nemoj to raditi."

