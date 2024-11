Nije baš pametno: Evo zašto nikada ne biste trebali piti vodu iz već otvorene boce

Danas je potpuno uobičajeno vidjeti ljude kako nose boce s vodom, bilo da su na poslu, u šetnji ili na treningu. Stručnjaci savjetuju unos od barem dvije litre vode dnevno kako bismo ostali hidratizirani, pogotovo u toplijim mjesecima. Međutim, boce s vodom često ostaju otvorene, a ispijanje iz napola pune boce djeluje bezopasno, piše Fenix magazin. No, može li voda zapravo postati neispravna ako dugo stoji otvorena?

Mineralna voda je vrlo strogo kontroliran proizvod i svježe otvorena boca uvijek je sigurna za piće, čak i ako je neko vrijeme stajala na toplom. Ipak, i ona ima rok trajanja prema Pravilniku o mineralnim i stolnim vodama. U staklenim bocama može trajati do dvije godine, dok je u plastičnim bocama rok oko godinu dana. Ako se čuva na hladnom i tamnom mjestu, primjerice u hladnjaku, može se konzumirati i nakon isteka roka, ali s oprezom.

No, kod otvorenih boca situacija je drugačija. Kada se boca otvori, kisik ulazi unutra i dolazi do promjena u kemijskom sastavu vode. pH vrijednost se snižava, a okus postaje kiselkast. Iako to nije opasno, utječe na okus.

Iz zdravstvene perspektive, najbolje je popiti vodu iz otvorene boce što je brže moguće. Otvorena boca izložena je mikroorganizmima iz zraka, a ako pijete direktno iz boce, bakterije iz sline također mogu završiti unutra. Dijeljenje boce dodatno povećava rizik. Ako je boca dugo stajala na sobnoj temperaturi, možda bi bilo pametnije zaliti cvijeće ostatkom vode, umjesto da je pijete.

Mnogi preferiraju vodu iz slavine jer je u većini slučajeva sigurna, visokokvalitetna i ekološki prihvatljivija od flaširane vode. Teoretski, voda se smatra ‘nepokvarljivom’ jer se sastoji isključivo od vode i kisika, bez tvari koje bi mogle fermentirati poput šećera ili proteina. Ipak, pri točenju iz slavine, voda može doći u dodir s bakterijama iz okoliša. Prema Saveznom centru za prehranu, to obično nije problem ako se voda pravilno skladišti. Ključno je koristiti čiste boce i izbjegavati izlaganje vode sunčevoj svjetlosti, posebno u toplim danima. Na taj način voda može ostati sigurna za piće dulje vrijeme.

Boce za višekratnu upotrebu važno je redovito prati, po mogućnosti u perilici posuđa. Plastične PET boce ne bi se trebale puniti više puta zbog mogućnosti nakupljanja bakterija. Iako je rizik od bakterijskih infekcija relativno nizak kod zdravih ljudi, loše održavanje može značajno narušiti okus vode.

Voda iz boce, bilo mineralna ili iz slavine, uglavnom je sigurna za piće ako se pravilno skladišti i konzumira unutar razumnih vremenskih okvira. Ako primijetite promjenu okusa ili mirisa, bolje je ne riskirati i zamijeniti vodu svježom.

