Nesvakidašnja navika: ‘Suprug zapisuje svaku svađu, plašim se da će htjeti razvod’

Neki parovi se nakon žestoke svađe vole razdvojiti na par sati, pa jedan ode u šetnju, a drugi relaksaciju pronađe u opuštanju kod kuće, neki se vole odmah pomiriti, neki sjede u tišini... Svatko se koristi nekom svojom metodom, a nedavno je jedan muškarac iznenadio svojom.



Naime, nakon svake svađe sa suprugom on odlazi u sobu, uzima laptop i zapisuje što se dogodilo i razlog svađe.



Njegova supruga otkrila je to u anonimnom pismu sajvetnici Prudie koja redovito odgovara na ovakve probleme putem portala Slate.com.



Kaže kako je partner vrlo pametan i smiren te se većinu vremena dobro slažu. Ipak, kao i u svakom braku, ponekad dođe do rasprave, baš kao i neki dan. Nakon svađe je otišao na sastanak, ali je ostavio otključan laptop kod kuće, pa je supruga slučajno naišla na jedan dokument.

Bila je to lista svih svađa koje su imali posljednjih godinu dana, a u nju je zapisivao kako se on osjećao, kada je bio u pravu, kada nije, što mu je sve rekla... "Ako mu kažem da sam to pronašla, naljutit će se što sam kopala po laptopu", objašnjava i pita savjetnicu što da radi.



Prudie kaže da bi najbolje bilo malo po malo pokretati razgovor o navedenim stvarima, ali na način da on ne shvati da je pronašla listu. Dodala je i da bi trebali otvorenije komunicirati jer očito muškarac sve svoje misli ostavlja na laptopu i skriva ih.

