Naručila vjenčanicu preko interneta pa pobjesnila jer nije dobila što je htjela: ‘Napravila sam neugodnu pogrešku!’

Buduća mladenka pobjesnila je nakon što je stigla vjenčanica iz snova koju je naručila preko interneta, a izgledala je puno gore nego što se to prethodno činilo na slikama. Tako se ona odlučila za haljinu sirena kroja bez naramenica, sa složenim detaljima i otmjenim volanima na dnu. No, kada je isporučenu haljinu isprobala kod kuće, nije se mogla zamisliti kako hoda do oltara - jer haljina nije izgledala nimalo poput onoga što je naručila, piše Mirror.

Žena je priznala da je poslala ljutitu poruku trgovini tražeći povrat novca za haljinu i osjećala se frustrirano što će njezina potraga za savršenom haljinom morati početi ispočetka.

Foto: Facebook

No, tada je konačno shvatila svoju neugodnu pogrešku kada je trgovina odgovorila: "Bok, odjenuli ste haljinu naopako, molimo vas da ju odjenete na pravi način." Mladenka se kasnije smijala samoj sebi, a urnebesnu nezgodu podijelila je na Facebooku još 2020., napisavši: "Prije dva tjedna stigla mi je vjenčanica. Bila sam jako uzrujana zbog toga kako izgleda i poslala sam ljutiti e-mail tvrtki želeći je vratiti. Slikala sam se u haljini rekavši im da ne izgleda nimalo poput onoga što sam naručila. Pa, danas sam dobila odgovor od tvrtke da sam haljinu odjenula naopako. Tko bi znao da šalju vjenčanice naopako? ... haljina je zapravo ispala prekrasna. Ponekad nije važno koliko smo škole ostavili iza sebe... i dalje će nam nedostajati zdrav razum, kad primjerice treba, pravilno obući odjeću."

Objava je prikupila stotine dijeljenja i lajkova dok su ljudi pohrlili u odjeljak za komentare kako bi se komentirali ovaj nesporazum. "Djevojko, umirem od želje da vidim tvoje slike haljine naopako", napisala je jedna osoba. Drugi je komentirao: "Hvala ti na ovome! Trebao mi je smijeh! Izgledala si prekrasno, čak i s haljinom naopako odjenutom!" Dok se treći našalio: "E, to je priča za unuke...." Žena je kasnije na Facebooku objavila i slike sebe dok je naopako odjenula vjenčanicu.

