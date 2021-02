Napravite najhrskaviji pečeni krumpir u samo nekoliko koraka: Dodajte jedan važan sastojak

Mnogima je teško postići pečene krumpire koji su mekani iznutra, a hrskavi izvana. No, jedan muškarac podijelio je svoj trik kako uvijek to napraviti u samo par koraka, prenosi The Sun.

U videu podijeljenom na TikTok-u objasnio je kako prvo treba staviti ulje na posudu za pečenje te ga zagrijati u pećnici na 15 minuta. U međuvremenu, krumpir treba kuhati u slanoj vodi, sve dok lagano ne omekša, ali svejedno ostane kompaktan.

Krumpir zatim procijedite i stavite u posudu te ga pospite glatkim brašnom. Posudu dobro protresite, dok svaki krumpir ne bude umotan u brašno. Izvadite posudu za pečenje iz pećnice i pažljivo dodajte svoj krumpir u ulje. Ostavite par sekundi da odstoji, a zatim začinite paprom, soli, ružmarinom i ostalim začinima.

Nakon toga dodate njegov trik - nekoliko žličica margarina u posudu za pečenje. Stavite peći u pećnicu na 180 stupnjeva Celzijusa te pecite 40 minuta, a zatim okrenite krumpir i pecite još 30 minuta.

