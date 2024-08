Najnovija znanstvena istraživanja otkrila: Neki ljudi mogu doslovno nanjušiti smrt

Smrt je oduvijek tajanstvena tema, za mnoge čak i pomalo uznemirujuća. Ljudi od pamtivijeka pokušavaju razumjeti i predvidjeti kraj života. Da je to možda zaista moguće, sugeriraju najnovija znanstvena istraživanja koja su otkrila kako bi osjet njuha mogao biti ključ za otkrivanje tajne približavanja smrti. Pokazalo se, naime, da naš nos ima neobičnu sposobnost naslućivanja smrti kod drugih ljudi, dok gubitak njuha može upućivati na ozbiljne promjene vlastitog zdravstvenog stanja.

Mnogi ljudi tvrde kako su prije smrti bliskih osoba osjetili specifičan miris, što upućuje na postojanje tajanstvenog šestog osjeta povezanog s olfaktornim sustavom, piše The Hearty Soul.

Postoji nekoliko teorija koje pokušavaju objasniti ovaj fenomen. Jedno objašnjenje sugerira da tijelo, približavajući se smrti, proizvodi određene kemikalije i mirise koji su neprimjetni većini ljudi, ali koje pojedinci s izoštrenim osjetom njuha ipak mogu osjetiti. Prema drugoj teoriji, osjet njuha povezan je sa suptilnim promjenama u našem emocionalnom stanju, omogućujući nam da predosjetimo gubitak voljene osobe.

Iako su znanstveni dokazi u ovom području ograničeni, postoji nekoliko zanimljivih istraživanja na tu temu. Jedno od njih, provedeno na Sveučilištu u Chicagu, otkrilo je da životinje, poput pasa ili mačaka, mogu osjetiti kemijske promjene kod osoba s određenim medicinskim stanjima, primjerice rakom. U nekim bolnicama i ustanovama za dugotrajnu skrb čak drže životinje za terapiju s pacijentima te one gotovo uvijek točno predviđaju kada će pacijent ili štićenik preminuti. Slično tome, moguće je i da ljudi s izoštrenim osjetom njuha imaju sposobnost osjetiti približavanje smrti.

Uz tu sposobnost, gubitak osjeta njuha može upućivati i na pogoršanje vlastitog zdravlja. Nekoliko znanstvenih istraživanja ukazuje na to da slabljenje njuha može biti povezano s određenim zdravstvenim stanjima, uključujući i neurodegenerativne bolesti, poput Parkinsonove i Alzheimerove bolesti. Također, gubitak njuha može biti signal za respiratorne i kardiovaskularne probleme.

Istraživanja su pokazala da se njuh često pogoršava prije nego što postanu očiti drugi simptomi ovih bolesti. To sugerira da gubitak njuha može poslužiti kao rani znak upozorenja, pomažući pojedincima i zdravstvenim stručnjacima da identificiraju potencijalne zdravstvene probleme i interveniraju u ranoj fazi.

Rezultati istraživanja objavljeni u časopisu 'Journal of the American Geriatrics Society' otkrili su da je kod starijih osoba s oslabljenim osjetom njuha šansa da umru u roku od pet godina bila veća u usporedbi s onima koji su imali zdrav osjet njuha. To sugerira da gubitak njuha može biti važan pokazatelj općeg zdravlja i rizika od smrtnosti, nudeći vrijedne uvide i mogućnosti za preventivnu skrb.

Kako naše razumijevanje ljudskog tijela nastavlja napredovati, otkrivaju se nove veze i uvidi u to kako različiti sustavi i osjeti međusobno djeluju. Čini se kako olfaktorni sustav, često zanemaren u usporedbi s drugim osjetilima, poput vida i sluha, ima veliki potencijal u predviđanju približavanja smrti kod drugih, kao i predviđanju budućih zdravstvenih ishoda. Da bi se potvrdili ovi intrigantni nalazi, potrebna su daljnja istraživanja.

Ideja da tijelo zna kada je smrt blizu, a sve zahvaljujući nosu, fascinantno je područje proučavanja. Sposobnost previđanja smrti ili pogoršanja zdravlja njuhom otvara nove mogućnosti za istraživanje i razumijevanje u različitim područjima medicine, što može dovesti do korisnih i vrijednih saznanja.

