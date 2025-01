Muž joj plaća 100 eura mjesečno 'poreza za žene': 'Želim da naša djeca nauče lekciju'

U braku se i muškarci i žene suočavaju s različitim izazovima koji proizlaze iz njihovih bioloških i društvenih uloga, no oba spola doživljavaju i dijele određene teškoće koje oblikuju njihov zajednički život. Iako se njihovi izazovi mogu razlikovati, brak često zahtijeva međusobno razumijevanje i podršku u suočavanju s tim poteškoćama. Camilla Do Rosario iz Colcestera u Ujedinjenom Kraljevstvu majka je dvoje djece i kreatorica sadržaja koja redovito na društvenim mrežama objavljuje o svojoj obitelji, piše Unilad.

Jedan od njezinih najnovijih videa, objavljen na TikToku, iznenadio je neke gledatelje jer je otkrila da svom suprugu dva puta mjesečno naplaćuje 85 funti, odnosno 100 eura, kao kompenzaciju za ono što ona prolazi, a on ne. "Moj muž plaća 'ženski porez'. Taj se porez naplaćuje dva puta mjesečno i iznosi oko 2500 funti (oko tri tisuće eura) godišnje. Ovaj 'porez' mi je kompenzacija za mjesečnicu koju imam svaki mjesec. Imala sam i dvije teške trudnoće u kojima sam većinu dana povraćala, a zatim sam imala dva carska reza", objasnila je u videu.

Otkrila je i da to nije bila njezina ideja, već ideja njezinog supruga."On mi plaća manikuru i pedikuru dvaput mjesečno. Ne mogu opisati koliko me čini sretnom kada idem na manikuru i pedikuru. To stvarno nadoknadi onaj tjedan krvarenja", rekla je. No, nije riječ samo o tome što ona dobije, već i o tome što to također uči njihovo dvoje djece. "Također se stvarno strastveno zalažem za to da dam dobar primjer svojoj djeci, da se brinu za sebe i da budu brižni. Vole gledati što ću odabrati kao dizajn za nokte za sljedećih nekoliko tjedana", objasnila je.

Camilla smatra da je ženama iskreno tako teško' dok se muškarci vrlo lako izvuku u ovom životu te smatra da bi trebali plaćati porez ženama. Neki ljudi su se složili s njom. "Mislim da ću to možda morati primijeniti u svom braku", napisala je korisnica. Druga je rekla da je Camilla "blagoslovljena" što ima muškarca koji tako razmišlja, a treća je dodala da bi taj porez trebalo učiniti legalnim.

Međutim, nisu se svi složili s Camillom te je jedan korisnik taj potez nazvao "smiješnim" i "jadnim". Drugi je napisao da žene imaju "daleko lakši život" u usporedbi s muškarcima. "Zanimljiv stav. Voljela bih vidjeti muškarca koji trpi sve ono što žene doživljavaju donoseći djecu na svijet", odgovorila mu je Camilla.