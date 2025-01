Odrastala je u incestuoznom obiteljskom kultu: Htjeli su da se uda za bratića pa je pobjegla

Obiteljski kultovi su posebni skupovi tradicija, vjerovanja i običaja koji se prenose kroz generacije unutar obitelji i mogu značajno utjecati na živote svojih članova. Takvi kultovi često koriste emocionalnu i psihološku manipulaciju te stvaraju okruženje straha i kontrole. Članovi su prisiljeni na poslušnost i izolaciju od vanjskog svijeta. Zastrašujući kultovi mogu koristiti prijetnje, nasilje, pa čak i fizičke ili mentalne torture da bi održali moć i kontrolu, a često se temelje na rigidnim vjerovanjima i dogmama koje nemaju prostora za kritičko razmišljanje.

Priscilla Tucker, iz Utaha, odgojena je u grupi Kingston koja potiče poligamiju i vjenčanje s nekim unutar vlastite obitelji, piše Unilad. Kada je imala 17 godina, tada joj je rečeno da se udaje za svog bratića. "Cijela moja obitelj htjela je da se udam za svog prvog rođaka, ali ja to nisam htjela. Rekla samu mu da me ne zaprosi, a on je rekao da neće", opisala je Priscilla za podcast Cults to Consciousness. Dodala je da je osjećaj bio jako čudan jer je njegova mama njoj teta, dok je njezin tata ujak njegovog oca pa je s njim u srodstvu s obje strane obitelji.

"Obično u Redu, kada se oženiš rođakom, tada ne odrastaš s njim i ne radiš sve s njim, ali ja jesam jer su naše mame bile sestre. Bilo je stvarno čudno jer bi njegova mama rekla da je tako sretna jer zna da ću biti fantastična i već me poznaje. A onda je naša baka rekla da je tako sretna što će njezino dvoje unuka vjenčati", rekla je Priscilla. Trenutačno živi sasvim drugačijim životom u dobi od 27 godina, a o svom vremenu provedenom u kultu često govori na društvenim mrežama i u podcastima.

Priscilla se nije udala za svog rođaka i uspjela je sastaviti plan bijega da bi napustila kult u kojem je odgajana. Pobjegla je od svoje obitelji kada joj je bilo 17 godina te se preselila u sigurnu kuću. No, njezina obitelj nije joj namjeravala dopustiti da ode. Priscillina mama organizirala je "otmicu" tijekom koje su je odveli u kamp gdje su učili žene učenjima sekte.

Priscilla je uspjela još jednom pobjeći. "Na kraju sam pobjegla usred noći i otišla autobusom u Las Vegas", objasnila je. Danas živi sa svojim partnerom i njihovom kćeri. "Postoji toliko problema i iskreno osjećam da su glavni problemi mentalni. Naravno, možete vidjeti fizičke probleme, ali mentalni problemi su puno gori", zaključila je.