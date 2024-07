Muškarca žestoko kritizirali: 'Nisam htio platiti djevojci večeru jer nije izgledala kao na slikama'

Muškarac je izazvao žestoku raspravu nakon što je priznao da je odbio platiti račun za večeru svoje pratilje zbog njezina izgleda. Naime, 28-godišnjak je tvrdio da je njegova pratilja sredila svoje fotografije kako bi izgledale privlačnije na internetu – potez zbog kojeg se on osjećao prevarenim, piše Daily Star.

Ispričao je kako je dogovorio susret s 26-godišnjom ženom nakon što se s njom povezao na aplikaciji za spojeve i pobrinuo se da se dotjera za tu priliku. Međutim, po dolasku u restoran, shvatio je da je njegova pratilja nimalo ne liči onome kako izgleda na svojim slikama.

"Njen profil je imao nekoliko slika, a izgledala je prilično fit, što je moj tip jer se i sam trudim voditi zdrav način života. Međutim, kada sam je osobno upoznao, bila je znatno deblja nego što je izgledala na slikama. Govorim o primjetnoj razlici, ne samo o lošim kutovima. Vjerujem u iskrenost i nisam je želio osramotiti, pa sam odlučio nastaviti s izlaskom", napisao je na Redditu.

Nakon obroka, par se razišao, no on je kasnije od nje dobio niz ljutitih poruka u kojima je izražavala svoje razočaranje njihovim spojem. "Bila je uzrujana što joj nisam platio obrok ili joj dao kompliment, tvrdeći da se zbog toga osjeća neprivlačno. Rekla je da je to prvi put da muškarac nije platio za nju. Pokušao sam biti iskren i rekao sam joj da su njezine slike obmanjujuće i da me ne privlače žene s viškom kilograma, što je nju samo dodatno razbjesnilo. Etiketirala me kao plitkoumnog i ženomrsca. Ipak, imala je specifičan uvjet visine za muškarca u svom opisu na aplikaciji, što smatram pomalo licemjernim. Općenito, ja sam uvijek za plaćanje računa na spojevima, posebno kada se dobro zabavim i osjećam povezanost. Međutim, ne sviđa mi se ideja plaćanja kada osjećam da netko nije bio iskren ili spoj jednostavno nije bio ugodan ili je osoba bila nepristojna", objasnio je.

Tražeći potvrdu, obratio se društvenim mrežama kako bi upitao korisnike je li u krivu. Jedna je korisnica odgovorila: "Voljela bih da muškarci koji tvrde da žele ženu s 'aktivnim životnim stilom' jednostavno priznaju da žele nekoga mršavog. Bila sam mršava osoba koja je samo sjedila na kauču. Također sam trčala maraton s 15 kilograma viška. Pitam se što bi od ovoga više volio." Druga korisnica je dodala: "Mislim da moj muž i ja nismo davali komplimente jedno drugom na našim prvim spojevima, previše smo vremena provodili zabavljajući se pričajući i šaleći se. Ne znam jesam li ikada nekome dala kompliment na prvom spoju, ili čak primijetila ako mi netko nije dao kompliment? Koga je briga? Da se shvatiti sviđaš li se nekome i voli li biti u tvojoj blizini, itd."

Treći korisnik je podijelio: "Izlazim i s muškarcima i sa ženama. Također sam debeo. Muškarci puno više imaju lažne ili obmanjujuće fotografije (kao što je korištenje fotografije stare 15 godina). Muškarci jednostavno ne znaju kako pogledati nečiju sliku i procijeniti njihov izgled. Nikada nisam imao ovaj problem sa ženama - nije važno koliko koristite kutove, photoshop itd. - svejedno možete reći da je to debela osoba, odnosno da pokušava sakriti da je debela. Sve moje fotografije su iskrene i, zapravo, smršavio sam oko 30 kg otkako su neke od njih snimljene i još uvijek me neki optužuju da sam 'deblji nego na svojim fotografijama'. Prava je istina da muškarci ne znaju ništa o ženama ili fotografiji."

