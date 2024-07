Žena (63) i njezin dečko (26) organizirali zabavu otkrivanja spola za svoju bebu: 'Postajem mama 8. put!'

Baka (63) i njezin 26-godišnji dečko proslavili su nadolazeće rođenje svog prvog djeteta zabavom za otkrivanje spola - zajedno s konfetima i dimnim topovima koji otkrivaju spol njihove nerođene bebe. Cheryl McGregor iz Georgije, majka je sedmero djece i baka 17-ero djece, koja je upoznala ljubav svog života Quran McCaina 2012. kada je on imao samo 15 godina, a ona 52. Godinama kasnije, njih dvoje su se vjenčali i njihova nevjerojatna romansa i velika razlika u godinama brzo su ih pretvorili u TikTok senzacije, piše Daily Mail.

Nakon što su se godinama hvalili svojom ljubavlju na internetu, par je prošle godine otkrio da će dijete dobiti surogat majčinstvom, budući da Cheryl zbog svojih godina ne može prirodnim putem zatrudnjeti. Sada su ponovno podijelili novosti o svojoj bebi, dok su otkrili dirljivu snimku na otkrivanju spola.

U snimci, koja je prikupila više od 2,6 milijuna pregleda, Cheryl je u odjevena u ružičastu haljinu s pojasom na kojem piše 'Buduća mama'. Zaljubljeni par prvo pokušava probušiti balon kako bi otkrili hoće li imati djevojčicu ili dječaka. Međutim, kada su i plavi i ružičasti konfeti izašli iz balona, ​​shvatili su da su ih prevarili njihovi najdraži i da se pravo otkrivanje spola odvija vani.

Kad su budući roditelji izašli van, svaki je zgrabio dimni top i tada su otkrili da će dobiti djevojčicu. Čim je ugledala ružičaste oblake dima u zraku, Cheryl je počela je skakati gore-dolje, zgrabivši svog 26-godišnjeg supruga. Par se čvrsto zagrlio dok su voljeni bilježili slatki trenutak. "Uuu! Tim djevojčica", napisala je Cheryl na kraju videa.

Korisnici su uskoro preplavili komentare ispod videa, a neki od njih bili su zaista osuđujući. ""Nadam se da je ovo šala", komentirala je jedna korisnica. "Jadna beba", dodala je druga. "Dobra ideja - dati joj majku na 10 godina", napisala je treća korisnica. "Ne znam tko je luđi, oni ili njihova obitelj i prijatelji koji to podržavaju", glasio je još jedan komentar.

VEZANI ČLANCI:

Prije dva tjedna, par je obožavateljima dao još jedan uvid u njihovu situaciju s bebom. U novosti o njihovom prvom zajedničkom djetetu, Quran je rekao: "Vratili smo se s još jednom novošću i...", Cheryl ga je tada prekinula: "Imamo slike naše bebe i ona se sada počinje razvijati. Sada izgleda kao beba i tako je divna." Par, koji je u videu sjedio jedan pored drugog u parku, nije mogao obuzdati osmijehe dok je Quran dodao: "Najbolji dio je što se naša beba formira. Zdrava je... ja sam spreman. Prešli smo tu veliku prekretnicu rizika i sve to. Uskoro ćete vidjeti našu surogat majku."

Cheryl već ima sedmero djece i 17 unučadi, no par je rekao da "osjećaju da zaslužuju vlastitu djecu." Osvrćući se na njihovu razliku u godinama, ona je izjavila: "Razumijemo da možda neću biti tamo toliko dugo koliko je Quran, ali vjerujem u njega. Ako ja nisam ovdje, on to može. Bit će izvrstan otac. On je odgovorna odrasla osoba. Vjerujem da da može odgojiti naše dijete, i to vrlo dobro. Naša obitelj također jako podržava našu odluku da imamo djecu. Isprva su oklijevali iz istih razloga. Međutim, sada je petero moje djece prihvatilo tu ideju, a moja svekrva i ja zajedno radimo videe", ispričala je Cheryl.

Žena ostala trudna u 56. godini: 'Mislila sam da su doktori ludi i da je to nemoguće!'