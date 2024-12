Mnogi ih ignoriraju: Kirurg otkriva tri znaka koja mogu otkriti srčano oboljenje

Do 2050. godine, predviđa se da će srčane bolesti zahvatiti oko 61% odraslih, što ukazuje na potrebu ranog prepoznavanja mogućih simptoma. Poteškoće kao što su bolovi, grčevi u nogama ili teško zacjeljujuće rane na stopalima mogu ukazivati na perifernu arterijsku bolest (PAD), poremećaj cirkulacije koji ometa protok krvi u nogama, piše New York Post.

Kardiovaskularni kirurg dr. Young Erben iz klinike Mayo pojašnjava da PAD može varirati od bolova pri hodanju do ozbiljnih slučajeva u kojima rane ne zarastaju. Ovaj problem povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti poput srčanog i moždanog udara.

Rizici od PAD-a uključuju pušenje, sjedilački način života, povišen krvni tlak, dijabetes i obiteljsku povijest bolesti. Neliječeni PAD može dovesti do otvorenih rana, a u težim slučajevima i do amputacije. Sveučilište u Michiganu preporučuje hodanje tri do pet puta tjedno, povećavajući trajanje do najmanje 30 minuta po sesiji, pritom pazeći na bolove u nogama, grčeve ili stezanje u listovima.

‘Vidio sam to kod svojih pacijenata tijekom vremena: tijekom tri do šest mjeseci, ako su jako marljivi u hodanju, bol pri hodanju će se smanjiti, a ljudi koji su u vrlo ranim fazama PAD-a mogu se gotovo vratiti u normalu’, rekao je Erben.

U težim slučajevima mogu se primijeniti lijekovi ili operacija za poboljšanje protoka krvi, naglašava Erben, dodajući kako je važno obratiti se liječniku i kod blagih simptoma kako bi se spriječile teže posljedice.

