Milijuni su u opasnosti od 'tihog ubojice' koji izaziva srčane i moždane udare: Jeste li i vi?

Atrijska fibrilacija je mnogo češća nego što se ranije mislilo, tvrde znanstvenici. Do sada su stručnjaci vjerovali da ovo stanje – koje uzrokuje ubrzan i nepravilan rad srca te može dovesti do srčanog i moždanog udara – pogađa relativno mali dio populacije. Međutim, nova istraživanja sa Sveučilišta u Kaliforniji otkrila su da gotovo 5% ljudi, odnosno oko 10,5 milijuna odraslih u Sjedinjenim Državama, ima ovaj problem, piše The Sun.

Prema dr. Jean Jacquesu Noubiapu, autoru studije, atrijska fibrilacija udvostručuje rizik od smrti i jedan je od najčešćih uzroka moždanih udara. Također povećava šanse za srčano zatajenje, infarkt miokarda, kroničnu bubrežnu bolest i demenciju, dok uvelike smanjuje kvalitetu života.

‘Srećom, ovo se stanje može spriječiti, a rano otkrivanje i pravilno liječenje mogu značajno smanjiti rizik od ozbiljnih posljedica’, istaknuo je dr. Noubiap. Atrijska fibrilacija uzrokuje nepravilno i ubrzano kucanje srca, a prema podacima NHS-a, broj otkucaja srca u mirovanju trebao bi biti između 60 i 100 otkucaja u minuti, dok kod oboljelih često premašuje tu granicu. Pacijenti s ovim stanjem često osjećaju vrtoglavicu, kratak dah, umor i lupanje srca, no neki nemaju nikakve simptome.

Posljednjih desetljeća, broj slučajeva atrijske fibrilacije raste zbog porasta visokog krvnog tlaka, dijabetesa i pretilosti. Milijuni ljudi mogli bi biti pod rizikom, mnogo više nego što se ranije pretpostavljalo.

Istraživači su analizirali medicinske podatke gotovo 30 milijuna odraslih koji su primali zdravstvenu skrb u Kaliforniji od 2005. do 2019. godine. Oko dva milijuna tih pacijenata imalo je dijagnozu atrijske fibrilacije, a prevalencija bolesti porasla je s 4,49% u razdoblju od 2005. do 2009. godine, na 6,82% između 2015. i 2019. godine. Standardizacijom podataka, istraživači su procijenili da je broj oboljelih u SAD-u najmanje 10,55 milijuna.

Istraživanje je također pokazalo da su pacijenti s atrijskom fibrilacijom postajali sve mlađi, a kod njih su sve češće bile prisutne hipertenzija i dijabetes. Također je manje vjerojatno da će oboljeli biti žene.

Atrijska fibrilacija povećava rizik od stvaranja krvnih ugrušaka, moždanih udara, srčanih udara i zatajenja srca. Prethodne studije pokazuju da osobe s ovim stanjem imaju pet puta veću vjerojatnost da će doživjeti moždani udar nego osobe koje nemaju atrijsku fibrilaciju.

Dr. Gregory Marcus, kardiolog i elektrofiziolog te suautor studije, naglasio je da je atrijska fibrilacija prisutna u gotovo svakom području medicine. ‘Ovi podaci pružaju jasne dokaze da su prethodne procjene značajno podcijenile učestalost ovog stanja’, rekao je.

Dr. Marcus je dodao da bi digitalna tehnologija, poput pametnih satova i prstenova, mogla otkriti još veći broj slučajeva nego što trenutno pokazuje analiza. ‘S porastom upotrebe nosivih uređaja za praćenje fibrilacije atrija i napretkom u liječenju, trenutna prevalencija u zdravstvenim ustanovama mogla bi u budućnosti biti niža’, zaključio je.

