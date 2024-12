Mladić je kao božićni poklon kupio DNK testove: Obiteljska tajna izašla je na vidjelo

Ako razmišljate o tome što biste mogli kupiti roditeljima za Božić ove godine, možda DNK test nije najbolja opcija da saznate nešto o svojim precima. Mladić je naišao na rasprodaju DNK testova koji otkrivaju obiteljske pretke te je mislio da bi to bila odlična ideja za dar pa je kupio šest komada kao božićne darove, piše Unilad.

"Na Badnjak se obitelj okupila da bismo tradicionalno razmijenili darove, a ja sam mami, tati, bratu i dvjema sestrama dao po jedan test. Čim su svi otvorili svoj dar u isto vrijeme, moja mama je počela šiziti. Rekla nam je kako ne želi da uzmemo testove jer imaju nesigurne kemikalije. Objasnili smo joj kako kemikalija zapravo nema, ali moglo se reći da je još uvijek bila zbunjena", podijelio je mladić svoju priču na Redditu. Kasnije ih je mama pokušala uvjeriti da test treba napraviti samo jedno dijete jer će svi imati iste rezultate te da dodatne setove mogu preprodati i uštedjeti novac.

"Zatim smo sat vremena slušali naše roditelje kako se svađaju na katu kuće, a mi smo dolje pokušavali otkriti tko ima drugog oca", završio je mladić. "Najbolji scenarij: jedno od djece ima drugačijeg oca. Najgori scenarij: sva djeca imaju drugačijeg oca", komentirao je ispod objave jedan korisnik. Autor objave se vratio nakon nekog vremena i odlučio je otkriti što se dogodilo. "Puno vam hvala za svu ljubav i podršku. Moje sestre, brat i ja još nismo odlučili hoćemo li pristupiti testu. Bez obzira na rezultate, i dalje ćemo se voljeti, kao i naši roditelji bez obzira na sve", napisao je.

No, opet se javio s novim informacijama. "Božić nije uništen! Moj gaf zapravo je postao božićno čudo. Ispostavilo se da je otac moje sestre preminuo ubrzo nakon što je ona rođena. Dragi prijatelj moje pomogao joj je kroz najmračnije razdoblje u njezinom životu te su se zaljubili i stvorili ostatak naše obitelji", objasnio je mladić. Roditelji im nikada nisu rekli pravu istinu jer je to bilo preteško za mamu. "Sada je bila dovoljno jaka da prvi put s nama podijeli priče i fotografije i to nas je uistinu još više zbližilo kao obitelj. Ovo je Božić koji nikada nećemo zaboraviti. I da, svi smo uzbuđeni što ćemo dobiti rezultate testiranja. Sretan Božić svima!", zaključio je mladić.