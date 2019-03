`Moja djevojka se nalazi na piću s drugim muškarcima, i smatra da tu nema ništa loše`

Gotovo dvije godine, jedan je muškarac u vezi s atraktivnom djevojkom s kojom uživa i su seksu. No, iako se može činiti kako je sve super, muškarcu ipak nešto smeta.

Iako su u vezi, djevojka se redovito nalazi s drugim muškarcima na piću. Riječ je o njenim bivšim kolegama s posla, koji su oženjeni i kriju svojim ženama s kim se nalaze i provode vrijeme u kafiću, tvrdi muškarac koji je za savjet zamolio poznatu terapeutkinju Deidre n portalu The sun. Naveo je da je jedan od bivših kolega pokušao zavesti, no njoj to nije bio znak za uzbunu.

Riječ je o paru svojim četrdesetim godinama, a Deidre je muškarcu odgovorila kako njegovoj partnerici očito treba pažnja drugih muškaraca. Potrebno je sjesti za isti stol i razgovarati o tom odnosu i postaviti pitanje kako bi njoj bilo da se muškarac s kojim je u vezi, ponaša kao ona. Ako ne odustaje od uživanja u pažnji drugih muškaraca, možda je dobro tu vezu prekinuti jer je očito da je muškarac spremniji za ozbiljan odnos.

Pogledajte i video Simptomi koji će vam otkriti imate li problema sa srcem