'Mislim da sam oženio krivu djevojku'

Muškarac, (34), zaposlen je u bankarskom sektoru i oženjen je tri godine.

No, taj ga brak ne čini sretnim. Svoj je problem odlučio iznijeti terapeutkinji na portalu TOI od koje je zatražio savjet što učiniti.

"Vjenčali smo se nakon tri mjeseca. Tijekom vremena bolje sam je upoznao i shvatio sam da nije moj tip osobe. Ja sam velikodušna i darežljiva osoba, a ona je, s druge strane, orijentirana samo na sebe. Ne vjeruje mi kada je riječ o njenim financijama i ja sam trošio cijelu svoju plaću na naše svakodnevne troškove. Ona svoju plaću troši na šoping i putovanja. Kako je vrijeme prolazilo, prestala je i komunicirati s mojim roditeljima, koji ne žive s nama. Stalo joj jedino do svojih prijatelja. Imam osjećaj da živim s nekim kome uopće nije stalo do mene niti do našeg zajedničkog života. Rekao sam joj kako se osjećam i ona je na to odgovorila da više nismo zaljubljeni. Što mi je činiti? "

Brak je veza u koju treba ulagati, posebice emocije, vrijeme, pažnju i ostalo. U braku parovi prolaze kroz razne faze i probleme koje bi trebali rješavati zajedno, pojasnila je Rachana Awatramani.

Jasno je da ovakva situacija može stvoriti jake frustracije. Različiti karakteri lako dovode odnos u probleme, posebice ako ne postoji kompromis ili želja da se problem riješi djelovanjem obiju strana.

"U ovom slučaju trebali biste sjesti i razgovarati sa svojom suprugom o svemu što vas muči pokušati naći zajedničko rješenje problema. Pokušajte se prisjetiti kada su se ovakve promjene ponašanja počele događati i pojasnite supruzi da biste oboje trebali dijeliti odgovornost i djelovati kao tim za uspješan i održiv brak.

