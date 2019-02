Moj dečko ponaša se kao da je stan u kojem živim njegov, osim kada treba platiti račune

"Moj partner se ponaša kao da je stan u kojem živim njegov, ali pri tome mi nikada ne pomaže s plaćanjem stanarine ili računa. "

Ispričala je kako su zajedno četiri godine i oboje imaju 33 godine.

"Uvijek smo kod mene u stanu i on poziva svoje prijatelje u stan bez da me išta pita. Ima i brata koji želi postati glumac i nema posla i on je gotovo uvijek u mom stanu. Svom sam dečku dala ključ od stana prije nekoliko mjeseci kada mu je zatrebao i nije mi ga vratio. Natuknula sam mu da želim ključ natrag, ali kao da me nije ni čuo".

Ispričala je kako mu je ponudila da oboje budu u ugovoru za stan kako bi dijelili stanarinu, ali on se ne želi odreći svog stana jer naša veza ima uspone i padove pa mora imati svoj prostor "za bijeg":

Deidre je pojasnila kako ovakva situacija njemu i njegovu bratu itekako odgovora pa to ne želi ni mijenjati. Ono želi postići treba jasno i naglasiti, pojasnila je Deidre koja je djevojci savjetovala da sa sa svojim partnerom otvoreno razgovara i jasno mu kaže što želi od njega i što joj smeta u njegovu ponašanju.

No, ono što je Deidre primijetila jest da ta veza ne zvuči "dobro" za nju, s obzirom da taj muškarac ne poštuje njene želje niti ga zanima što ona osjeća.

"Razmislite je li dobra ideja ostati u takvom odnosu, " zaključila je Deidre.

