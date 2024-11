Mama i kćer toliko su slične da mnogi misle da su blizanke - šokirat ćete se kad saznate koliko imaju godina

Sličnosti između kćeri i njihovih majki nisu rijetkost, ali Cher Hubsher i njezina majka Dawn toliko liče da su postale tema rasprava. Neki su čak optužili Cher da je koristila plastičnu kirurgiju kako bi dodatno naglasila svoju sličnost s mamom. Majka i kći često se nalaze u središtu pažnje zbog svojih gotovo identičnih karakteristika: duge tamne kose, sličnih crta lica i mladolikog izgleda. Cher, koja ima 34 godine, priznaje da s godinama sve više podsjeća na svoju 64-godišnju majku, piše The Sun.

‘Kako starim, sve više ličim na svoju mamu’, rekla je Cher u intervjuu za What's The Jam. Dodala je:’"Neki ljudi misle da sam išla na operacije kako bih izgledala poput nje. Ali vjerujte, nisam’.

Glasine o plastičnoj kirurgiji obično se temelje na usporedbi njezinih tinejdžerskih fotografija i sadašnjeg izgleda. Cher ističe da je tijekom tinejdžerskih godina imala plavu kosu, što je smanjivalo sličnost s mamom. ‘Sada, kad imam prirodnu boju kose, sličnost je očitija. Ljudi odmah pomisle na plastičnu kirurgiju, ali prava istina je da je to rezultat snažne genetike’, objašnjava Cher.

Uz šalu dodaje da, iako misli da joj je mama predivna’, ne bi trošila ‘tisuće dolara da izgleda poput nje’. ‘Ionako to već prirodno postižem – i to besplatno!’, kaže. Sličnost između Cher i Dawn povremeno dovodi do nezgodnih situacija. Jednom je Cherin suprug Jared slučajno pomiješao njih dvije, pa je Dawn dobila tapšanje po stražnjici jer su nosile istu odjeću.

Čak i Cherini prijatelji ponekad ih zamijene. Međutim, sličnost nije samo fizička; Cher tvrdi da su slične i u načinu govora i ponašanja. ‘Moji prijatelji obožavaju moju mamu. Ako voliš mene, sigurno će ti se svidjeti i ona’, zaključila je kroz smijeh.