Kad se domaće spoji

Mala tvornica zadovoljstva donosi najslađi collab na domaćoj sceni

Krafneraj i Podravka
03.11.2025.
u 11:31

Krafneraj je prvo boutique mjesto u Zagrebu posvećeno svježe pripremljenim, toplim krafnama koje se peku tijekom cijelog dana, pred očima kupaca. Svaka krafna u Krafneraju izrađuje se po principu personalizacije – kupci sami biraju punjenja, preljeve i dodatke, stvarajući vlastitu kombinaciju okusa. Krafne se rade po Pan-pekovoj originalnoj recepturi staroj više od 30 godina, poznatoj po mekanom, prozračnom tijestu i bogatim nadjevima, uz pažnju posvećenu svakom detalju.

Krafneraj i Podravka
Foto: Bojan Zibar

Krafneraj i Podravka udružili su snage i donose najslađu suradnju ove jeseni – krafne punjene prepoznatljivim Podravka džemovima i Lino Lada kremnim namazima čekaju vas  ekskluzivno u Krafneraju, u Ilici 52.

Suradnja s Podravkom nastavak je Krafnerajeve misije – stvaranja novih okusa i iskustava za ljubitelje vrhunskih krafni. Kroz zajedničku viziju i vrijednosti, Pan-pek i Podravka spojili su ono što kupci najviše vole: poznatu kvalitetu i okus koji traje generacijama. Kako poručuju iz Pan-peka, ova suradnja je „spoj kvalitetnih sastojaka i izvrsnosti – sve ono što i mi i Podravka njegujemo kao brendovi.“

Krafneraj i Podravka
Foto: Bojan Zibar

U ponudi se nalaze krafne punjene s čak šest vrsta Podravka džemova – od jagode, borovnice, naranče i višanja do miješanog i šumskog voća – kao i četiri popularne Lino Lada kreme: Milk, Gold, Kokos i Gold Creamy.

Svaka kombinacija donosi novi okusni doživljaj i potvrđuje zašto je ova kolaboracija istinski pogodak.

Limitirana kolekcija dostupna je isključivo u Krafneraju do kraja studenog 2025. odnosno do isteka zaliha

Posjet Ilici 52 tako postaje više od kupnje, riječ je o najslađem iskustvu, gdje svaka krafna donosi  trenutak zadovoljstva i sreće s vašim osobnim potpisom.

Krafneraj i Podravka
Foto: Bojan Zibar

Ključne riječi
Podravka Krafneraj

