Majka želi blizancima dati ista imena, ali tata se protivi: 'Ne odgajamo jedno dijete, moraju biti drugačiji'

Kada se radi o davanu imena djetetu, roditelji često razmišljaju o tome kako bi željeno ime moglo utjecati na njihovo dijete kasnije u životu. Ali, jedna je mama odlučila svojim blizancima dati ista imena kako bi bili zajedno čak i kad provode vrijeme razdvojeno. No, njezina ideja nije se svidjela svima – pogotovo njezinom suprugu koji je na Redditu napisao: 'Moja supruga i ja odlučujemo o imenima za naše blizance i ona želi da budu ista. Rekao sam mi se ne sviđa ova ideja jer i ja imam sestru blizanku s kojom sam uvijek sve morao dijeliti i to mi je bilo užasno', prenosi Mirror.

Budući tata tvrdi kako je pokušao objasniti svojoj ženi da za dobrobit njihove djece ne stvaraju od njih jednu osobu, već da svaki blizanac mora sam izabrati svoj put. Čak je i njegova svekrva stala na stranu njegove supruge i tvrdi da je to baš dobra ideja. Ovaj 33-godišnjak dodaje: 'Djeca su individue. Mrzim gledati ljude koji pokušavaju napraviti svoje blizance kao dvije identične osobe, a obećavam vam da je malo vjerojatno da će se to dogoditi. Ako se žele slagati, dopustite im, ali nemojte ih prisiljavati da izgledaju više poput svog blizanca nego što oni to žele'.

Većina korisnika je u komentarima podržalo ovog oca koji pokušava zadržati individualnost svojih blizanaca. Tako je jedan korisnik napisao: 'Ti si taj sa stvarnim iskustvom kao blizanac. Tvoja žena bi te trebala poslušati u vezi s ovim', dok je druga je dodala: 'Kao netko tko se bavi čuvanjem djece, vidjela sam toliko jadne, jadne djece koja imaju grozna imena jer njihovi roditelji očito nisu razmišljali. Čini se da roditelji pri davanju imena ne misle na dijete i kroz što će sve morati proći zbog svog 'jedinstvenog' imena. Ne vidim dobru stranu istih imena, a kada vaša žena kaže 'Bit će slatko', očito ne misli o tome da će njezina djeca jednog dana odrasti i neće biti male bebe'.

Nadovezao se i korisnik koje je objasnio kako se blizanci moraju tretirati kao dvije osobe, a ne polovice podudarnog skupa: 'Od njihovih imena, njihove odjeće, njihovih aktivnosti, itd. Ponekad mogu imati iste stvari, ali također moraju biti neovisni jedni o drugima. Imati će mnogo bolji život ako je blizanac dio njihovog identiteta, a ne cijeli identitet'. Još je jedan korisnik dodao: 'Vidio sam brojne blizance dok sam podučavao. Najbolje funkcioniraju oni na koje se gleda kao na dvoje braće ili sestara, a ne kao da su stvoreni da budu skup. Imao sam slučaj gdje se dječak zvao Edward, a njegova sestra blizanka Edwina. Na kraju su svi, i jednog i drugog, zvali Eddy. Tako da, molim te, objasni svojoj ženi svoja iskustva i kako je to utjecalo na tebe'.

