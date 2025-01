Liječnik je podijelio četiri načina kako da provjerite zdravlje svoje jetre kod kuće

Jetra je jedan od najvažnijih organa u ljudskom tijelu i ima ključnu ulogu u održavanju zdravlja. Prerađuje ugljikohidrate, proteine i masti, služi za detoksikaciju organizma, proizvodi važne proteine, služi kao skladište vitamina i minerala te podržava imunološki sustav. Jedan je liječnik podijelio četiri jednostavna načina na koje možete odrediti koliko vam je jetra zdrava bez posjeta liječniku, piše Mirror.

Radi se o dr. Saurabh Sethi, gastroenterologu koje svoje znanje često dijeli sa svojih 473 tisuća pratitelja na TikToku. "Ja sam stručnjak za jetru. Prvo, potražite žutilo vaše kože i očiju, posebno na prirodnom svjetlu. To bi moglo ukazivati ​​na disfunkciju jetre", započeo je svoj video. Druga stvar na koju trebate obratiti pozornost je boja vašeg urina. "Tamno žuti ili jantarni urin može signalizirati probleme s jetrom. Normalan urin trebao bi biti blijedo žut. Treće, pazite na otekline oko središnjeg dijela tijela, što može ukazivati ​​na nakupljanje tekućine zbog problema s jetrom", objasnio je.

Četvrti test uključuje vašu stolicu. "Blijeda ili glinasto obojena stolica može biti znak problema s jetrom", rekao je dr. Sethi. Postoji mnogo različitih vrsta bolesti jetre. Neke od njih možete spriječiti održavanjem zdrave tjelesne težine i pridržavanjem preporučenih granica unosa alkohola, ako ga konzumirate. Prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi Ujedinjenog Kraljevstva (NHS), većina vrsta bolesti jetre ne uzrokuje nikakve simptome u ranim fazama.

Nakon što počnete dobivati ​​simptome bolesti jetre, vaša je jetra već oštećena i ima ožiljke. To je poznato kao ciroza. Simptomi ciroze jetre uključuju osjećaj jakog umora i slabosti, gubitak apetita što može dovesti do gubitka težine, gubitak seksualnog nagona, odnosno libida, žuta koža i bjeloočnice, svrbež kože te osjećaj da ste bolesni. Tri su glavna uzroka bolesti jetre, a to su pretilost, nedijagnosticirana infekcija hepatitisom i zloupotreba alkohola.