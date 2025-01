Konobar otkrio naviku gostiju koja ga najviše živcira: 'Trebali bi odmah prestati s time'

Kafići i restorani su mjesta gdje se ljudi dolaze opustiti, uživati u razgovoru ili jednostavno pobjeći od svakodnevnog života. Konobari, koji često rade iza kulisa, igraju ključnu ulogu u tome da gostima dan bude ugodan. Iako većina gostiju donosi dobru energiju, ponekad se jave i oni s lošim manirama koji stvaraju probleme. Zato je jedan konobar odlučio podijeliti koja ga navika gostiju jako živcira, iako vjeruje da gosti pokušavaju biti od pomoći, piše Express.

Mnogi pokušavaju pomoći zaposlenicima u restoranima ili kafića da pospreme stol dodajući im tanjure ili slažući posuđe. Iako ovo može biti od pomoći u nekim slučajevima, postoji jedna navika koju biste trebali prestati raditi. Radnik jednog restorana obratio se u videu na TikToku te se požalio na ljude koji svoje smeće stavljaju u šalice. Očigledno, ovo zapravo stvara više posla za ljude koji čiste stol.

Ostaci se mogu zalijepiti za rubove šalica, pa ih je teže baciti nego što bi inače bilo. "Da vidimo hoćemo li ovim videom uspjeti promijeniti neke stvari. Znam da to ne radite da bi nas živcirali, već da nam pomognete, ili da bi stol bio čist, ali pogledajte. Nikada neću razumjeti je li to da nam pomognete ili je samo navika. Molim vas, ako želite pomoći konobarima, najbolje je ostaviti to na tanjuriću ili stolu, tako da možemo otići u kuhinju i bez problema to baciti", rekao je španjolski konobar u viralnom videu.

Dodao je da će tako gosti konobare poštedjeti muke vađenja komadića papira. "Ovo stvarno puno pomaže konobarima. Hvala!", zaključio je konobar. Sudeći po reakcijama korisnika u komentarima, mnogi nisu bili svjesni svoje iritantne navike. "Radim to da sve izgleda čisto i uredno", napisao je jedan korisnik. "Radim to i kod kuće", priznao je drugi. "Neću to više nikad raditi!", obećao je treći.

Gourmet Society, jedan od najvećih gastronomskih klubova u Velikoj Britaniji, otkrio je kako je zapravo biti konobar, a provedena anketa otkrila je najčešće pritužbe konobara. Više od polovice njih, 53 posto, je reklo da su im gosti s lošim manirama najveći problem. Slijede gosti koji pucketaju prstima kao znak pa bučna ili ometajuća djeca. No, posao konobara ima i pozitivnih strana jer gotovo polovica, 47 posto, potvrđuje da su napojnice najbolja stvar u poslu. Upoznavanje novih ljudi je na drugom mjestu, dok se na trećem našla zauzetost.