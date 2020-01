Koliko dugo narezana piletina može stajati u hladnjaku i kako znati je li se pokvarila?

Koliko puta vam se dogodilo da ste kupili piletinu u dućanu kako biste napravili ručak ili večeru, ali niste stigli ili vam se jednostavno nije dalo pa ste ju stavili u hladnjak?

Znate li onda koliko dugo ta narezana piletina može stajati u hladnjaku i kako znati kada se pokvarila?

Postoje tri stvari pomoću kojih možete vidjeti je li vam se piletina pokvarila, a to su boja, miris i tekstura, piše msn.com.

Piletina prirodno ima dosta jarku, ružičastu boju, a ako primijetite da vam boja blijedi i pretvara se u sivu i tamnu boju to znači da vam se piletina kvari. Uz to, pokvarena piletina ima dosta jak i loš miris koji odmah daje do znaka da više nije dobra za konzumaciju.

Normalno je i prirodno da piletina ima malo sluzavu i mokru teksturu, ali ako takva i ostane nakon pranja to je znak da vam piletina više nije dobra i trebate ju baciti.

Iako piletina u hladnjaku možete trajati i nekoliko dana nakon roka otisnutog na pakiranju, ako primijetite neki od ova tri znaka, najsigurnije vam je baciti tu piletinu.

Kad se radi o kuhanoj ili pečenoj piletini, ona može ostati u hladnjaku tri ili četiri dana, ako je pravilno pohranjena. Što znači da mora biti u posudi u koju ne ulazi zrak, no ponovno je važno vjerovati u svoja osjetila. Ako promijeni boju, bacite ju u smeće.

Na kraju, uvijek je najbitnije vaše zdravlje pa ako i samo sumnjate da je piletina pokvarena, radije je bacite nego da se ozbiljno razbolite.

