Kava vam izaziva žgaravicu? Izaberite jednu od ovih vrsta i uživajte bez problema

Pijenje kave je omiljeni jutarnji ritual mnogih ljudi, koji im pomaže da se probude i započnu dan s energijom. Kava ima moć da poboljša raspoloženje i koncentraciju, ali ipak postoje ljudi kojima ovaj napitak izaziva probleme. Neki ljudi mogu osjetiti nuspojave poput nervoze, nesanice ili probavnih smetnji. Također, kofein može uzrokovati ubrzanje otkucaja srca ili povećanje tjeskobe, zbog čega kava nije preporučljiva za sve. Redoviti konzumenti kave imaju manji rizik od razvoja dijabetesa tipa 2 i Alzheimerove bolesti.

Konzumacija kave također je povezana s poboljšanom brzinom metabolizma, mentalnom budnošću, tjelesnom izvedbom i duljim životnim vijekom. Ispijanje kave se dugo povezivalo s probavnim smetnjama, žgaravicama, refluksom kiseline i drugim gastrointestinalnim simptomima. Ako ste i vi jedni od onih kojima ispijanje kave uzrokuje smetnje, važno je napomenuti da nije svaka šalica kave ista te da i dalje možete uživati u šalici omiljenog napitka jer određene vrste prženja i pripreme kave mogu biti blaže za srce i jednjak, piše New York Post.

Tamna pržena kava: Prema nedavnom istraživanju, većina ljubitelja kave preferira srednje prženje, 54 posto, dok tamno prženje predstavlja preferiranu alternativu, 28 posto. Njih tek 10 posto reklo je da im je svijetlo pržena kava omiljena. Prženje kave tamni zrna i učinkovito sagorijeva mnoge od antioksidansa koje sadrže. Iako tamno prženje sadrži manje antioksidansa u odnosu na svjetlija prženja, ono je znatno manje kiselo. Za osobe sklone refluksu koje žele smanjiti unos kiselina, tamno ili srednje prženje moglo bi biti najbolji odabir za tijelo.

Cold Brew: Kao što naziv implicira, Cold Brew, odnosno "ledena kava" se proizvodi metodom kuhanja na niskoj temperaturi s dugim kontaktom gdje se mljevena kava namače u hladnoj vodi ili vodi sobne temperature 12 do 24 sata da bi se dobio glađi okus. Zbog ovog procesa i korištene hladnije vode, kuhanje izvlači manje kiselina i ulja iz zrna što rezultira manje kiselom kavom. To ga čini boljim izborom za one s refluksom kiseline.Cold Brew također sadrži manje antioksidansa nego kava pripremljena vrućom vodom jer visoke temperature vode pomažu u otpuštanju tih spojeva iz mljevene kave.

Beskofeinska kava: Iako mnogi ljubitelji kave radije biraju smrt nego kavu bez kofeina, ona je bolji izbor za osobe koje pate od refluksa kiseline. To je zato što se smatra da kofein pogoršava simptome, pa kava bez kofeina, koja još uvijek sadrži malo kofeina, ali manje od kave s punim sadržajem kofeina, uzrokuje manje štete.

Kava s niskim udjelom kiseline: Nedavno je postalo vrlo popularno pričati o kavama s niskim udjelom kiseline kao održivoj opciji za osobe koje pate od refluksa. Kave s niskom kiselinom koriste metodu kondukcijskog prženja. Konvekcijsko ili "flash" prženje, najčešće korišteni postupak prženja zrna kave, obično traje manje od 10 minuta. Suprotno tome, kondukcijsko prženje može trajati više od tri ili četiri sata na nižoj temperaturi, što rezultira takozvanom kavom s niskim udjelom kiseline.

Niska kiselost se ne odnosi na želučanu kiselinu, već na klorogeničnu kiselinu. Tijekom dugog procesa prženja uništava se više klorogenične kiseline. Međutim, ona je snažan antioksidans koji ima funkciju protiv dijabetesa, karcinoma, ima protuupalno svojstvo te djeluje protiv pretilosti. Nedavna studija pokazala je da, unatoč suprotnim tvrdnjama, kava s niskim udjelom kiselosti nije bila od koristi onima koji pate od žgaravice, regurgitacije ili želučanih tegoba.

"Zaključujemo da razlike u procesu prženja zrna kave ne rezultiraju značajnim razlikama u simptomima gornjeg probavnog sustava izazvanim kavom", primijetili su istraživači. Osim biranja kave, osobe koje pate od refluksa kiseline mogu ograničiti štetne učinke kave ograničavanjem njihovog unosa, ispijanjem kave samo uz ili nakon jela, smanjenjem količine mlijeka i šećera i korištenjem papirnatog umjesto metalnog filtera jer papir zarobljava više kiseline tijekom procesa pripreme.