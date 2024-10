Kava je više od macchiata: Isprobajte ovih 6 jednostavnih recepata i oduševite svoja čula

Obožavate kavu, ali uvijek pijete isti napitak – kod kuće espresso ili crnu tursku bez šećera, a u kafiću nezaobilazni macchiato? Vrijeme je da to promijenite! Omiljeni napitak bez kojega su jutra mnogima nezamisliva, možete pripremiti na bezbroj načina, i to u vlastitoj kuhinji. Za to vam je potrebna tek pokoja dodatna namirnica i dobra volja da učinite malu promjenu. Evo nekoliko recepata koji će vaš ritual ispijanja kave učiniti još posebnijim.

Espresso tonic: Savršen spoj jakog espressa i osvježavajućeg tonika odličan je za toplije dane. U visoku čašu s ledom ulijte 150 mililitara tonika i polako preko kockica leda ulijte svježe pripremljeni espresso. Osim osvježavajućeg okusa, dobit ćete i prekrasan vizualni efekt dok se espresso polako slijeva kroz tonik.

Dalgona kava: Jeste li već iskušali ovaj trend s društvenih mreža koji je postao pravi hit među kavoljupcima, a priprema se vrlo brzo i jednostavno? Umutite dvije žlice instant kave, šećera i vruće vode dok ne dobijete pjenastu teksturu. Pjenu prelijte preko čaše hladnog ili toplog mlijeka i uživajte u kremastom napitku koji izgleda poput deserta.

Kava s kokosovim mlijekom: Za egzotičniji okus kave, zamijenite kravlje mlijeko kokosovim. Pripremite svoju omiljenu kavu, dodajte zaslađivač po želji i dolijte kokosovo mlijeko. Na ovaj način vaša će kava, ali i rana jutra imati bogat, tropski okus.

Irska kava: Za one koji vole kavu malo jačeg okusa, irska kava je pravi izbor. U šalicu crne kave dodajte žlicu smeđeg šećera i 30 mililitara irskog viskija. Dobro promiješajte, a na vrh stavite lagano tučeno slatko vrhnje, čime ćete postići savršeno uravnotežen okus topline i slatkoće.

Affogato: Ovaj jednostavan talijanski desert kombinira dvije omiljene stvari – kavu i sladoled. U zdjelicu stavite kuglicu vanilije ili čokoladnog sladoleda i prelijte je svježe pripremljenim espressom. Vruća kava otopit će hladan sladoled, stvarajući ukusnu kremastu mješavinu.

Ledena kava s čokoladom: Za ljubitelje slatkog, pripremite ledenu kavu s dodatkom čokolade. U blenderu pomiješajte 200 mililitara kave, 100 mililitara mlijeka, kockice leda i žlicu čokoladnog sirupa. Miksajte dok ne dobijete glatku smjesu, a zatim je prelijte u čašu i uživajte u bogatom okusu čokolade i kave.

