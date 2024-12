Kako antibiotici utječu na naše zdravlje?

Antibiotici su ključni lijekovi koji pomažu u liječenju bakterijskih infekcija. Međutim, uzimanje antibiotika može utjecati na crijevnu floru i uzrokovati neugodne nuspojave poput proljeva, nadutosti i mučnine. Danas gotovo da nema osobe koja se barem jednom u životu nije liječila antibioticima.

Kako djeluju antibiotici?

Priča između čovječanstva i antibiotika stara je 100 godina. Koliko god su nezamjenjiva terapija kod različitih bakterijskih oboljenja, ipak znamo da oni nisu čarobni štapić koji će riješiti sve naše probleme i približiti nas idealu savršenog zdravlja. Danas znamo da se bakterije mogu boriti protiv djelovanja antibiotika razvijanjem i širenjem otpornih sojeva te da se ovo moćno oružje ne smije koristiti olako, kako ne bi izgubilo svoju učinkovitost i svrhu.

Posljednjih desetljeća sve se više govori o racionalnoj upotrebi antibiotika, što podrazumijeva ne samo odabir pravog lijeka kada je on potreban, već i apsolutno izbjegavanje njegove primjene kada to nije potrebno.

Mogu li antibiotici biti štetni za naše zdravlje?

Treba imati na umu da antibiotici osim što uništavaju loše bakterije u našem organizmu uništavaju i naše dobre bakterije. To može dovesti do neravnoteže u crijevnoj flori, što uzrokuje osim crijevnih problema i smanjenje imunološke funkcije te dugoročno može dovesti do različitih oboljenja.

Jedan od nuspojava upotrebe antibiotika je i antibiotska dijareja, koja se javlja kod čak 40 % pacijenata koji koriste antibiotike, a koja se može uspješno spriječiti. Osim antibiotske dijareje, često se javljaju gljivične infekcije najviše kod žena, također uzimanje antibiotika kod starijih osoba ili bolničkih pacijenata može uzrokovati i infekciju Clostridium difficile.

Antibiotici i probiotici

Prilikom uzimanja antibiotika, bitno je na vrijeme zaštiti svoja crijeva, odabranim probioticima. Zato je jako važno na vrijeme zaštititi svoja crijeva i dobre bakterije, te prevenirati nuspojave koje mogu nastati.

Saccharomyces boulardii je vrsta probiotičkog kvasca koji može pomoći u obnavljanju crijevne flore nakon i uz uzimanje antibiotika. Ovaj probiotik se nalazi u nekim vrstama hrane, kao što su kruh, pivo i vino, ali se najčešće uzima kao dodatak prehrani, te ga nalazimo u liniji dodataka prehrani BULARDI® .

Probiotički kvasac je prvi put izolirao francuski znanstvenik Henri Boulard iz tropskih biljaka liči i mangostina. S. boulardii pomaže u sprečavanju proljeva koji se javlja uslijed uzimanja antibiotika, te pospješuje probavu i jača imunološki sustav. Smatra se sigurnim za upotrebu kod djece, trudnica i dojilja i nema nuspojava.

Uzimanje antibiotika je neizbježno u nekim situacijama, a uzimanje probiotika može pomoći u smanjenju neugodnih nuspojava i očuvanju zdrave crijevne mikroflore.

Koji probiotik odabrati uz antibiotike?

Bitno je izabrati ispravan probiotički soj iza kojeg stoje kliničke studije i dokazi o učinkovitosti i terapeutskom djelovanju, te koji će vas zaštiti od proljeva uzrokovanim upotrebom antibiotika. Kako bi proizvodi bio što učinkovitiji poželjno je ima na kutiji naveden i točan broj živih mikroorganizama na kraju roka upotrebe.

Saccharomyses boulardii koji se nalazi u liniji Bulardi® otporan je na visoke temperature, nizak želučani pH i antibiotici na njega ne djeluju, te se može uzimati u isto vrijeme kada i antibiotik. Linija dodataka prehrani BULARDI® namijenjena je za cijelu obitelj a učinkovitost djelovanja baš te linije proizvoda garantira Probiotic Excellence Centar Abela Pharme. Ako se pak radi o dječjim dijarejama, dodatak prehrani za njih uz dodatak cinka je Bulardi® Junior u obliku kapsula ili vrećica. Namijenjen djeci od 2 mj.života.

Kako se može obnoviti ravnoteža između "dobrih" i "loših" bakterija u crijevima nakon terapije antibioticima?

Bilo bi poželjno osim uslijed terapije antibioticima, probiotike koristiti i nakon terapije, kroz 2-3 tjedan kako bi ste osigurali zdravlje i ravnotežu vaše crijevne flore.

Sve proizvode možete pronaći u ljekarnama, specijaliziranim prodavaonicama ili web shopu www.abela.hr , a za više informacija posjetite www.probiotic.hr.