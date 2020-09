Kada bi dijete trebalo ići na spavanje i koliko mu je sati sna potrebno? Sve ovisi o dobi!

Mala djeca uvijek mole roditelje da ostanu još malo budni kako bi uživali u omiljenim crtanim filmovima ili s igračkama, a gotovo uvijek će tvrditi da nisu umorni. Moguće je da zapravo govore istinu, jer prema ovoj tablici koju je kreirala stranica sleep.org vrijeme odlaska na spavanje i buđenja ovisi o njihovoj dobi.



Prije nego idući put potjerate dijete na spavanje ili ga odlučite probuditi, pogledajte ovu tablicu kako biste znali radite li ispravnu stvar.

Foto: Sleep.org

U dobi od 5 godina dijete bi trebalo na spavanje ići u periodu od 18:45 i 20:15, ovisno o tome kada se ujutro budi.



Ako se osmogodišnje dijete probudi oko 06:45, onda je za spavanje spremno oko 20:15 sati, ali ako ujutro spava 45 minuta duže od navedenog slobodno mu dozvolite da ostane budno do 21 sat i uživa uz večeru i omiljene filmove.



Ne puno kasnije u krevetu bi trebala biti i djeca u dobi od 11 i 12 godina - od 20:15 do 21:45.

Sleep.org navodi i koliko je sati sna potrebno djeci, također ovisno o njihovoj dobi. Novorođenče sve do trećeg mjeseca života treba spavati od 14 do 17 sati. Od tada, pa do 11. mjeseca dovoljno je 12 do 15, a kako napuni godinu dana maksimalan broj sati sna koji mu je potreban je 14.



U razdoblju od tri do pet godina ta brojka smanji se za samo jedan sat, a kada krenu u školu, dakle od šeste do trinaeste godine trebaju spavati od 9 do 11 sati. Tinejdžerima će biti dovoljno 8 do 10 sati.



Millpond klinika za dječji san tvrdi da bi popodnevni odmor kod male djece trebao trajati do 45 minuta, prenosi The Sun.