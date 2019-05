Kad doneseš kolegama na poslu: Ovo nisu lazanje, ovo je tragedija!`

Lazanje su ukusne, sočne i mekane. Ovo jelo mnogima je omiljeno, pa tako i vegetarijancima kojima ostavlja na izbor mnogo različitih kombinacija s povrćem.

I upravo tako razmišljala je i jedna osoba kada je slagala lazanje za vegane u svojoj firmi. Lijepa gesta, napraviti jelo i donijeti u tvrtku i podijeliti s kolegama ručak. No, ipak je neslavno završilo. Osoba koja slagala lazanje složila je "salatu", složili su se mnogi na društvenim mrežama kada su vidjeli fotografiju. Jedna je zaposlenica fotografirala jelo i objavila na Twitteru, nakon čega su se mnogi složili kako je ovo slagala osoba koja nije vegetarijanac.

Coworker brought in vegan lasagna today and I’m ready to knock all that shit over. pic.twitter.com/eZWgkQNPWP