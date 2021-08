Jeste li otvoreni, svadljivi ili ćudljivi? Istraživanje pokazalo kako je osobnost povezana s tim koliko često se seksate

Novo je istraživanje objavljeno u Journal of Research in Personality pokazalo je da parovi koji su otvoreni za nove stvari i u kojima je žena simpatična češće od drugih imaju spolne odnose.

Ako su pak muž ili žena opisani kao neurotični (ćudljivi i svadljivi) par je manje uživao u seksu i seks je bio rjeđi, a osobnost supruge ili supruga utjecala je i na to koliko su sami zadovoljni svojim seksualnim životom.

Studija se nije oslanjala na sjećanja sudionika, već su parovi zamoljeni da dva tjedna pišu dnevnik svog seksualnog života u stvarnom vremenu, po čemu se na temelju odgovora 278 parova izračunalo koliko se često seksaju. Svi su uključeni parovi kratko vrijeme proveli u braku (nekoliko mjeseci), heteroseksualni su i mladi (u 20 -ima ili ranim 30 -im godinama).

- Kao i druga istraživanja, ovi nalazi ukazuju na to da su žene u seksu 'čuvarice vrata'; s obzirom na to da one u prosjeku seks žele manje od muškaraca, ima smisla da one imaju veću kontrolu nad učestalosti odnosa - kaže koautorica studije, docentica psihologije na Floridskom Državnom sveučilištu. dr. Andrea L. Meltzer.

Ipak, ostaje pitanje bi li s parovima koji su u braku 20, 30 ili 50 godina rezultati bili isti?

- Faza medenog mjeseca jedinstvena je prolazna faza života u kojoj je i seksualna aktivnost obično veća - kaže docentica medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Miami Sonja Kenya koja sumnja da bi ispitivanje dugogodišnjih parova dalo iste rezultate.

Kako starimo, kaže Meltzer, spolni nagon nam se smanjuje, pa kod muškaraca može doći do erektilne disfunkcije, a bilo koja vrsta kronične bolesti može utjecati na libido, spolni nagon i sposobnost erekcije.

- Zbog svega toga, učestali spolni odnos ne može nužno značiti sretan brak, za koji ne postoji samo jedan recept - rekla je za Real Simple.

