Vrlo zanimljiva optička iluzija: Ono što prvo ugledate otkrit će na koji način razmišljate!

Ova optička iluzija preplavila je društvene mreže i izazvala gomilu komentara. Naime, slika može otkriti kakav misaoni proces ljudi imaju i obavljaju li teško više zadataka istovremeno. Slika prikazuje siluetu čovjeka u sprinterskoj pozi i traži od korisnika da prepoznaju gdje lik trči - prema njima ili od njih.

Iluziju je prvi objavio Fact Factories, koji je rekao da je to dio tekućeg projekta dešifriranja imaju li ljudi "muški" ili "ženski" mozak, piše NDTV.

Foto: X/Twitter

Ako vidite da čovjek trči prema vama: Fact Factories je rekao da ti korisnici imaju više "muški" mozak. Daljnje opisujući osobine takvih ljudi, rečeno je da pokušavaju riješiti svoje probleme i prevladati teške životne prepreke koristeći analitičke vještine i dobar razlog.Također je rečeno da ti ljudi brzo uče nakon što ih nešto zainteresira. Tada svu svoju energiju usmjere na to dok ne dođu do ideje kako tome pristupiti. Međutim, takvi ljudi nisu dobri u multitaskingu, piše na web stranici. Htjeli bi se usredotočiti na jednu po jednu stvar. Kada im padne na pamet neka ideja ili imaju čvrsto mišljenje o nečemu, spremni su to potkrijepiti uvjerljivim argumentima jer su sigurni u sebe, svoju sposobnost fokusiranja i pažnje.

Ako vidite čovjeka koji bježi od vas: Ovi ljudi imaju više "ženski" mozak, rekli su iz Fact Factories. To znači da su njihove analitičke vještine i rasuđivanje na svom maksimumu. Ovi se ljudi oslanjaju na svoja osjetila i razmišljanje i ne žure kada donose odluku. Njihov mozak je najbolji kada urone u nešto kreativno, dodaju iz Fact Factories. Također je rečeno da su ti ljudi izvrsni multitaskeri i da imaju nevjerojatnu memoriju. Uvijek mogu računati na svoju intuiciju i izvrsna osjetila.

Neuroznanstvenici već desetljećima rade na razbijanju mitova i stereotipa o tome kako funkcionira ženski i muški mozak. Poznata neuroznanstvenica Daphna Joel čak je 2009. pokrenula tečaj posvećen ovoj gorućoj temi na Sveučilištu u Tel Avivu. No, rasprava i dalje traje, jer neki znanstvenici vjeruju da bi trebalo preispitati cijeli koncept roda i rodnih uloga, dok drugi kažu da nema smisla klasificirati neke dijelove mozga kao ženske i muške.

Ne mogu se 'isključiti': Ovim horoskopskim znakovima samo je posao na pameti!