Prodavači u trgovinama mješovitom robom otkrili: Ovo je najgora stvar koju kupci rade!

Iako se trgovci u dućanu mještovite robe svakodnevno susreću s problematičnim kupcima, te s nekim lošim navikama, mnogi se slažu oko jednog polarizirajućeg problema: grickanja hrane u trgovini. Dok neki ljudi lutaju trgovinom, mogli bi zgrabiti malu vrećicu pereca i početi jesti. Ili možda pojedu šaku-dvije bobica grožđa, samo da "testiraju zrelost", naravno. Neki to čine, a drugima je to nezamislivo, piše Huffpost.

Ali dokle god namjeravate platiti hranu, grickanje dok kupujete namirnice nije problem, zar ne? Pa, ovisi o tome koga pitate. Kupci na X-u (prije poznatom kao Twitter) smatraju da je to "jako iritantno" i da, "izaziva i jezu". Ispod videa koji prikazuje TikToker @cecilybauchmann kako daje blagajnici praznu posudu za hranu nakon jela u trgovini, komentatori su podijeljeni. Neki kažu da je to “sramotno” i da se “čini nezakonito”, dok drugi smatraju da nije problem ako to na kraju platite.

Ali sami zaposlenici trgovina mješovitom robom to su razjasnili. I'Talia McCarthy, generalna direktorica Dill Pickle Food Co-Op u Chicagu, radi u trgovinama mješovitom robom od 2007. Kaže da je prihvatljivo žvakati stvari koje se ne trebaju vagati (poput vrećice pereca ili kutije kolačića) ako plaćate za njih prije nego odete. To znači da općenito nećete dobiti kritiku ako otvorite bocu vina i uživate u njoj dok šetate kroz trgovinu, rekla je.

Međutim, hrana koja ometa kupnju drugih kupaca, poput one s jakim mirisima ili one koja stvara ljepljiv, mrvičast nered s kojim se zaposlenici kasnije moraju nositi, ne bi se trebala konzumirati u trgovini, dodala je. S pravnog stajališta, jesti prije kupnje moglo bi biti problematično. Kao privatni subjekti, trgovine mješovitom robom imaju pravo uspostaviti vlastitu politiku o konzumiranju proizvoda prije kupnje, a ako trgovina ima propis protiv toga, to bi se tehnički moglo smatrati krađom, rekao je C.L. Mike Schmidt, odvjetnik u tvrtki Schmidt & Clark LLP. “Sve dok ne platite artikl, on i dalje pripada trgovini. To je slično korištenju nečijeg vlasništva bez njegovog dopuštenja", objasnio je. "Iako se ovo može činiti trivijalnim kada se radi o nekoliko zrna grožđa ili boci soka, princip ostaje isti." Ipak, nemaju svi supermarketi ova pravila niti ih aktivno provode, primijetio je Schmidt.

Najbolje pravilo je da platite hranu ili piće prije nego što u njima uživate, rekla je Mary Mullally, privremena generalna direktorica Hunger Mountain Co-Op u Montpelieru, Vermont. "Možete dobiti naljepnicu 'plaćeno' od blagajnika i nastaviti jesti i kupovati - to je sasvim u redu", rekla je. Samo ne zaboravite počistiti za sobom i baciti smeće; nemojte stavljati svoj omot na nasumično odabranu policu ili ga dati zaposleniku i očekivati ​​da će ga baciti, dodala je. Prema zaposlenicima zadruge, posebno je važno platiti unaprijed za vaganu robu, kao što su namirnice i artikli u rasutom stanju. Sasvim je u redu kušati jednu jagodu ili grožđe u odjelu s proizvodima kako biste odabrali najbolju posudu za svoje nepce, ali popiti pola pakiranja prije nego što krenete na blagajnu baš i nije u redu, rekla je McCarthy.

Gubitak prihoda od ovih incidenata može se činiti beznačajnim za velike lance trgovine mješovitom robom. Ali razmislite o učinku na vaše male, lokalne dućane. Za ova tržišta, gubitak nastao zbog toga što kupci jedu vaganu hranu prije kupnje u konačnici će utjecati na vlasnike poduzeća u vašoj zajednici, rekla je Mullally. Da ne spominjemo da je testiranje okusa iz raznih vrećica s proizvodima - koje su drugi ljudi možda također pretraživali - nehigijensko, a voće i povrće u trgovini općenito nije oprano i spremno za konzumaciju, dodaje McCarthy.

Što je onda ispravno? Učinite uslugu svojim zaposlenicima u trgovini mješovitom robom i platite svoje proizvode što ih počnete konzumirati. A ako stvarno želite isprobati neki artikl prije kupnje, nemojte se bojati pitati zaposlenika za uzorak. "Zaista smo sretni što možemo otvoriti proizvod za kupce ako nešto nisu probali, na primjer, kao način da ga testiraju i vide sviđa li im se ili ne", kaže Mullally. "I nema obveze s njihove strane da ga kupe."

