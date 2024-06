Jeste li čuli za pse vegetarijance? Sve više vlasnika iz zdjelice svojih ljubimaca izbacuje meso

U pet shopovima posljednjih se godina na policama može pronaći i vegetarijanska hrana za pse. Konzerve i suha hrana na biljnoj bazi, bez namirnica životinjskog porijekla, čest je izbor pasa, odnosno njihovih vlasnika, i u Hrvatskoj. No, je li to uistinu dobro za životinje koje doživljavamo kao najbliže srodnike vuka, jednog od najpoznatijih mesoždera? Odgovor na to pitanje ponudila je dr. Jennifer Coates na portalu PetMD, koji se bavi temama vezanima uz kućne ljubimce. Ona tvrdi kako psi zaista mogu normalno napredovati i zdravo živjeti kao vegetarijanci.

'Točno je da psi pripadaju redu karnivora ili mesojeda, ali su zapravo svejedi. Pseće tijelo ima sposobnost transformacije određenih aminokiselina i blokova proteina u druge, što znači da psi mogu dobiti sve potrebne aminokiseline čak ako i ne jedu meso', tvrdi doktorica Coates.

Posebice ako je riječ o lakto-ovo-vegetarijanskoj prehrani, odnosno onoj koja dozvoljava unos mliječnih proizvoda te jaja. Naime, jaja imaju najvišu biološku vrijednost od svih izvora proteina koji se i inače koriste u hrani za kućne ljubimce i zato su idealan izbor hrane za pse.

Iako značajno sužava izbor namirnica, čak i čista veganska prehrana, dakle ona koja isključuje konzumaciju bilo kakvih namirnica životinjskog porijekla, dolazi u obzir kad je riječ o prehrani pasa. No, pritom valja paziti da životinja dobiva dovoljne količine namirnica koje sadrže biljne proteine, kao što su grah, kukuruz ili soja, kako bi se osigurao zadovoljavajući unos aminokiselina.

Ovih prednosti biljne prehrane trebali bi biti svjesni i vlasnici pasa koji svoje ljubimce hrane mesom, smatra dr. Coates, dodajući da je životinjama ponekad poželjno ponuditi i biljne izvore proteina, čak i uz uobičajeno meso, kako bi im obroci bili nutritivno uravnoteženiji.

S biljnom ishranom pasa poželjno je započeti dok je pas još mlad jer odrasli psi teže usvajaju nove prehrambene navike i ako im se meso uskrati odjednom, bit će zbunjeni i možda odbijati nove, drugačije obroke. Zato je dobro početi s postupnim miješanjem mesa i nove hrane na biljnoj bazi, a zatim meso postepeno izbacivati iz prehrane.

