Jedan jednostavan trik može vam pomoći da izbjegnete prejedanje: Tajna je u mjerenju gladi!

Svi uživamo kada se uzmemo svoj omiljeni zalogaj ili se smjestimo za stol za obilan, topli obrok. No, s obzirom na to da većina ljudi jede hranu iz užitka, nekada može biti teško procijeniti sitost, što dovodi do prejedanja i do debljanja.Stručnjaci za mršavljenje i fitness s My Fitness Pala, otkrili su jedan jednostavan trik pomoću kojega možete procijeniti koliko ste zapravo gladni, te vam omogućuje da se zaustavite prije nego što se prejedete, piše Mirror.

Naime, sve što trebate učiniti je vizualizirati ljestvicu gladi koja mjeri vaš apetit na skali od nula do deset, pri čemu nula označava osjećaj praznine, a deset osjećaj sitosti. Smatra se da korištenje ove ljestvice smanjuje vaše šanse za emocionalno jedenje zbog užitka, utjehe ili dosade, kao što mnogi obično rade.

Lagana glad se osjeća na četvrtoj razini, a blago zadovoljstvo na šestoj. Nutricionistica Kristina LaRue objasnila je da je između tih razina normalan raspon za jelo. Dodala je i da ako ocijenite da ste pretjerano gladni s ocjenom 0 do 2, onda biste trebali obratiti dodatnu pozornost na to koliko brzo jedete. Ono što trebate učiniti u ovom slučaju je namjerno usporiti kako ne biste prešli razine zadovoljstva, a da toga niste svjesni.

- Ako ste siti, a i dalje imate hrane na tanjuru, nemojte samo nastaviti jesti, maknite tanjur od sebe i završite s jelom. No, možete tražiti da vam zapakiraju ostatke koje kod kuće možete zamrznuti. Nakon što ste završili s obrokom, ponovno izmjerite glad. Ono što biste trebali osjećati je ugodno zadovoljstvo na kraju, što znači da ste odabrali pravu veličinu porcije - rekla je nutricionistica.

S druge strane, ako ste zadovoljni i fizički ne osjećate glad, a ipak ste u iskušenju da jedete, stručnjaci savjetuju da odvojite trenutak da se zapitate što vam je zapravo potrebno. Možda je želja za hranom reakcija na vaše emocije.

- Ne morate se osjećati loše ako ste pretjerali, svima se to dogodi. Umjesto da se osjećate loše, pokušajte se zapitati zašto ste nastavili jesti nakon točke sitosti. Je li hrana bila tako ukusna pa niste htjeli prestati? Jeste li bili jako gladni kad ste počeli jesti? Ili je nešto treće u pitanju?- dodala je nutricionistica.

