'Supruga mi je preminula prije dvije godine i sada se viđam s bivšom, no prijatelji mi prigovaraju'

Moji prijatelji kažu da ne poštujem svoju preminulu suprugu jer sam se nedavno pomirio s bivšom djevojkom ali ja osjećam da sam spreman za novu ljubav. Moja je supruga umrla od raka dojke prije gotovo dvije godine i volio sam ju svim srcem, ali sam jako usamljen otkako je nema. Bili smo u braku deset godina i nismo imali djece. Nositi se s njezinom smrću bilo je užasno teško i nakon nekog sam vremena utjehu pronašao u bivšoj djevojci, napisao je jedan muškarac anonimno u pismu terapeutkinji za The Sun.

Muškarci, kakvi ste ljubavnici otkrit će vaš horoskopski znak

S bivšom je djevojkom, kaže, izlazio u svojim 20-ima, a prekinuli su jer su tada željeli drugačije stvari. Ponovno su se povezali na društvenim mrežama, te su se sastajali posljednjih nekoliko mjeseci. Ona je također prije nekoliko godina izgubila muža pa je razumjela kroz što on prolazi. Brzo su postali prisniji, a nedavno su skupa i spavali. Ipak, njegovi prijatelji, kaže, nisu sretni zbog njega.

- Oni misle da je prerano i ponašaju se kao da varam svoju suprugu. Neki su rekli da baš ona loša ideja jer prije stvari s njom nisu išle. Brinu se i da će mi slomiti srce nakon svega što sam prošao. Nikada neću prestati voljeti svoju suprugu ali moram nastaviti sa životom i pokušati opet pronaći sreću. Može li mi ova veza uspjeti? - nastavio je.

- Ne postoje pravila koja određuju kada je ožalošćena osoba spremna ponovno pronaći ljubav. Neki ljudi to nikada neće odobravati, ali ako se vi osjećate spremno, to se nikoga ne treba ticati. Ne izdajete svoju suprugu, sigurna sam da bi i ona željela da ste opet sretni. Jedini problem je što vam se tuga može dodatno povećati ako stvari s bivšom opet ne budu funkcionirale. Vratiti se bivšoj je rizik, no ipak je prošlo puno godina otkad ste izlazili i oboje ste zreliji. Što se tiče onih koji ne odobravaju, objasnite im kako se osjećate i s vremenom bi trebali prihvatiti vašu vezu - odgovorila mu je Deidre.

Koji su najljepši ljubavni stihovi svih vremena? "Pjesma nad pjesmama iz Biblije", "Crvena jabuka..."