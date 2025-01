Je li za zdravlje bolje trčati ili hodati? Evo koje su prednosti i mane ovih aktivnosti

Hodanje i trčanje su aerobne kardiovaskularne ili "kardio" vježbe. Prema istraživačima, neke od zdravstvenih dobrobiti kardio vježbi uključuju pomoć u mršavljenju ili održavanju zdrave tjelesne težine, jačanje imunološkog sustava, pomaganje u prevenciji ili upravljanju kroničnim stanjima, jačanje srca i produljivanje života. Kardiovaskularne vježbe također su dobre za vaše mentalno zdravlje, piše Healthline.

Jedno je istraživanje pokazalo da i trčanje i hodanje mogu smanjiti anksioznost i depresiju, a također mogu poboljšati vaše raspoloženje i samopoštovanje. Drugo istraživanje pokazalo je da je samo 10 minuta trčanja umjerenim intenzitetom popravilo raspoloženje sudionika nakon toga. Dakle, ne morate trčati satima da biste iskoristili prednosti. Ako želite sagorjeti više kalorija ili brzo smršaviti, trčanje je bolji izbor. No hodanje također može ponuditi brojne dobrobiti za vaše zdravlje, uključujući pomoć u održavanju zdrave težine.

Jedno je istraživanje pokazalo da trčanje sagorijeva otprilike dvostruko više kalorija nego hodanje. Morate sagorjeti otprilike 3500 kalorija da biste izgubili pola kilograma. Ako vam je cilj smršavjeti, trčanje je bolji izbor od hodanja. Ako tek počinjete vježbati ili ne možete trčati, hodanje vam ipak može pomoći da dođete u formu. Hodanje je dostupno za gotovo sve razine kondicije, a može ojačati vaše srce i općenito vam dati više energije.

Brzo hodanje je hodanje brzim tempom, a otkucaji vašeg srca su ubrzani tijekom takvog hodanja. Možete sagorjeti više kalorija u minuti brzim hodanjem umjesto hodanjem uobičajenim tempom. Snažno hodanje obično se smatra brzinom od 5 do 8 km/h, ali neki hodači postižu brzinu od 11 do 16 km/h. Snažno hodanje sagorijeva sličan broj kalorija kao i trčanje. Za učinkovito vježbanje isprobajte trening tempa. Povećajte brzinu na dvije minute, a zatim usporite.

Brzo hodanje ne sagorijeva kalorije tako brzo kao trčanje. Da biste sagorjeli istu količinu kalorija kao trčanjem, morali biste duže hodati brzo. No, to može biti učinkovita vježba za ubrzavanje otkucaja srca, poboljšanje raspoloženja i poboljšanje razine aerobne kondicije. Hodanje u prsluku s utezima može povećati broj kalorija koje sagorijevate. Kako biste bili sigurni, tako nosite prsluk koji nije veći od 5 do 10 posto vaše tjelesne težine. Ako tražite alternativni način za mršavljenje ili toniranje mišića, pokušajte umjesto toga s intervalnim hodanjem. Pojačajte brzinu određeno vrijeme prije usporavanja. Ili alternativno, pokušajte hodati s laganim bučicama u obje ruke.

Hodanje uzbrdo može sagorjeti sličan broj kalorija kao i trčanje. Ako držite istu brzinu kao hodanje po ravnoj površini, sagorijevate više kalorija na nagibu. Potražite brdovito područje ili hodajte uzbrdo na traci za trčanje. Povećajte nagib za 5, 10 ili 15 posto odjednom da biste vježbali hodanje po nagibu. Ako tek počinjete hodati uz nagib, možete početi postupno i raditi do 15 posto nagiba

Trčanje je sjajan način da dođete u formu i smršavite, ali to je vježba s velikim opterećenjem, a takve vježbe mogu biti teže za vaše tijelo od vježbi s malim opterećenjem poput hodanja. Prema istraživačima, tijekom vremena trčanje može dovesti do uobičajenih ozljeda zbog prekomjerne upotrebe. Procjenjuje se da 50 posto trkača svake godine doživi ozljedu koja ih sprječava u trčanju.

Ako ste trkač, možete poduzeti korake da ostanete neozlijeđeni. Nemojte prebrzo povećavati kilometražu i pokušajte trenirati nekoliko puta tjedno. Ili umjesto toga pokušajte hodati. Hodanje nudi mnoge zdravstvene prednosti trčanja bez istih rizika od ozljeda. Preporučuje se najmanje 150 minuta tjelesne vježbe umjerenog intenziteta svaki tjedan za vaše zdravlje. Ako ste novi u trčanju, počnite s programom u kojem naizmjenično hodate i trčite, a prije početka nove rutine vježbanja uvijek se posavjetujte sa svojim liječnikom.