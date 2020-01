Preokrenite ove navike

Grickanje iz dosade, premalo tekućine - ovako skupljamo neželjene kilograme kada smo a putu

Putovanja i odmori savršeni su za um i dušu, ali ponekad za tijelo malo manje. Potpuno se opustite i uživate u hrani što je više moguće, a to zna dovesti i do nekoliko nakupljenih kilograma u samo tjedan dana. Uz ove savjete saznajte kako da do toga ne dođe.