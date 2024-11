Izgovorili ste neku glupost u krivom trenutku? Evo kako se iz svega možete 'izvući'

Ovi PR stručnjaci su odgovorni za to da pomognu osobi da očuva svoj ugled, zadrži posao i ugovore o sponzorstvu, piše Huffpost. S obzirom na prirodu njihovog posla, prilično su vješti u suočavanju s vlastitim povremenim verbalnim gafovima, pa su dali nekoliko savjeta što rade u situacijama kad se njima dogodi da izgovore neku glupost. Kao prvi savjet, predlažu - preuzmite inicijativu. Evan Nierman je osnivač i direktor globalne PR agencije Red Banyan. Iako se rijetko događa da napravi grešku, zna da je najbrži način oporavka odmah priznati grešku: ne sutra, ne sljedeći tjedan, već odmah nakon što te glupe riječi izađu iz njegovih usta.

"Želite priznati svoje greške, preuzeti odgovornost, ispraviti sve pogrešne informacije i vratiti razgovor u pozitivnom smjeru," rekao je za HuffPost. Vrijeme je ključno, kaže Nierman. "Što prije riješite kontroverzu, brže možete krenuti dalje i napraviti značajne promjene u svom ponašanju."

Ne zadržavajte se na temi nakon što ste se ispravili. Najvažnija stvar koju trebate zapamtiti kad se pogrešno izrazite jest da ne pogoršate situaciju. Ako ste novog kolegu Marka nazvali Mirko, što je ime drugog kolege, jednostavno recite: "Ups, mislila sam Marko!" Iskreno, neka bude jednostavno. Nema potrebe ulaziti u detalje o tome kako je do zabune došlo. "Kada kažem nešto zbog čega žalim, ne pravim slona od muhe, jer će to samo privući više pažnje," kaže Stephanie King, izvršna direktorica BlueSky PR-a. "To bi čak moglo potaknuti osobu s kojom razgovarate da se usredotoči na temu ili postavi još više pitanja." Ako ste rekli nešto netočno, ispravite to, ali King kaže da brzo nastavite dalje.

Imajte tri stvari na umu kada se ispričavate zbog uvredljivih komentara. Recimo da ste rekli nešto što bi moglo biti uvredljivo. U tom slučaju, kvalitetna isprika svodi se na tri stvari, prema Amy Levy, predsjednici vlastite PR agencije. Prvo, kaže ona, objasnite zašto je ono što ste rekli bilo pogrešno. Drugo, priznajte tko bi točno mogao biti uvrijeđen. Treće, rekla je: "Recite da ćete se staviti u cipele onih koji su povrijeđeni tim ponašanjem i priznajete da se osjećate užasno te da ćete se potruditi biti bolje informirani ubuduće."

U redu je ispraviti grešku kasnije. Samo ne putem poruke. Nismo svi spretni govornici ili komunikatori. Recimo da ste zbog nervoze pustili da neugodan komentar prođe bez ispravke u trenutku, jer niste znali što reći. Vrijedi li i dalje pokušati popraviti štetu kasnije, osobno sljedeći put kad nekoga vidite, telefonskim pozivom ili porukom? "Ako postoji bilo kakva šansa da ono što ste rekli može biti uvredljivo, da, iskren i izravan telefonski poziv može pomoći," kaže Nicole Rodrigues, stručnjakinja za krizne komunikacije i izvršna direktorica i osnivačica NRPR Grupe. "Ljudi su ljudi i cijene transparentnost i iskrenost." Rodrigues, međutim, pokušava izbjeći poruke, jer ih je lako krivo shvatiti. "Previše se može krivo shvatiti putem poruka," kaže ona. "Dobri stari telefonski poziv će napraviti čuda." Nierman se slaže: Nikada nije prekasno za ispriku, a šteta se može brzo i bezbolno sanirati.

"Umjesto da se zadržavate na onome što je pošlo po zlu, usredotočite se na to da idete naprijed s povjerenjem i pokažite da ste spremni poduzeti sljedeće korake," rekao je. To je pristup koji ne samo da ublažava štetu, već i pokazuje odgovornost i otpornost. "Ljudi možda neće zaboraviti grešku, ali će sigurno zapamtiti kako ste je riješili," dodao je.

