Izgleda da nije mit: Stručnjaci otkrivaju kako vas vaš mobitel potajno prisluškuje!

Međutim, stručnjaci su otkrili kako je prisluškivanje vaših razgovora postalo industrija vrijedna više milijardi dolara, piše eksluzivno Daily Mail. "Možete razgovarati s jednim od svojih prijatelja o odlasku na odmor u Portugal preko telefonskog poziva, a zatim, dan kasnije ili isti dan, što vidite? Reklamu za putovanje," rekao je stručnjak za sigurnost podataka Andy LoCascio za DailyMail.com. Prošlotjedno curenje informacija dolazi iz prezentacije tvrtke CMG, marketinškog partnera Facebooka, Amazona i Googlea.

Prezentacija, koja se čini da je napravljena za potencijalne klijente, detaljno opisuje CMG-ov softver "Active-Listening", koji prikuplja podatke od ljudi prisluškujući njihove razgovore. Softver za aktivno slušanje može se omogućiti putem bilo koje aplikacije na Androidu ili iPhoneu, a drugi uređaji poput pametnih kućnih asistenata također mogu slušati, rekao je LoCascio. Štoviše, ti uređaji praktički slušaju cijelo vrijeme, ne samo kada namjerno koristite mikrofon za telefonski poziv ili razgovor s Alexom, na primjer.

"Za većinu uređaja ne postoji stanje u kojem je mikrofon neaktivan. Gotovo je uvijek aktivan kada je Siri prisutna na uređaju ili bilo koji drugi glasovni asistent," rekao je LoCascio. Tvrtke koje žele prikupiti vaše glasovne podatke i prodati ih često dobivaju pristup vašem mikrofonu putem aplikacija. Obično aplikacije dobivaju dopuštenje za korištenje vašeg mikrofona putem klauzule "skrivene u moru dopuštenja koja prihvaćate prilikom instalacije nove aplikacije", dodao je.

To znači da mnogi korisnici pristaju na prisluškivanje a da toga nisu ni svjesni, piše Daily Mail. "Problem je u tome što je oblik pristanka sve-ili-ništa Faustovska pogodba," rekla je stručnjakinja za privatnost podataka i konzultantica Sharon Polsky. "Toliko web stranica kaže 'prikupljamo informacije od vas i o vama. Ako koristite našu web stranicu, pristali ste na sve što radimo.' Nemate način da to odbijete," dodala je. LoCascio je objasnio da je to način na koji CMG i druge tvrtke uspijevaju zaobići zakone o prisluškivanju, poput onih u Kaliforniji, koji zabranjuju snimanje bez znanja osobe. "Da budemo potpuno jasni, ne postoje zakoni o ovome. Ako nekome damo dopuštenje da koristi mikrofon na našem uređaju, i kliknemo na sve ostale uvjete korištenja koje nitko od nas nikada ne pročita, oni ga svakako mogu koristiti," rekao je LoCascio.

Taj nedostatak zakona koji štite "stvorio je cijelu industriju trgovaca podacima koja sada vrijedi milijarde," rekla je Polsky. Brz rast ove industrije djelomično je posljedica razvoja vrlo sofisticiranih modela umjetne inteligencije, poput Chat GPT-a. Ovi izuzetno moćni AI alati olakšali su i ubrzali oglašivačima ili drugim trećim stranama vađenje naših glasovnih podataka kao vrijedne informacije, primijetio je LoCascio. "Sve što trebam učiniti je uzeti jedan od tih transkripata, staviti ga u ChatGPT okvir, a zatim postaviti jednostavno pitanje. Na primjer, 'molim vas, recite mi koje proizvode i usluge mogu reklamirati nekome na temelju ovog razgovora'," objasnio je. Kada se glasovni podaci prikupe, mogu se prodati oglašivačima kako bi usmjerili i informirali svoje ciljano oglašavanje. No, ti podaci također se mogu prodati i drugim klijentima, koji ih mogu koristiti za potpuno različite svrhe, prenosi Daily Mail. "Mogu snimati te razgovore za bilo što," rekao je LoCascio. "Jedno je reći da to rade zbog reklama, i mogu to tvrditi, ali prodaju te informacije naslijepo drugim ljudima. I ne obrađuju ih, pa u osnovi prodaju audio transkript," dodao je.

Drugi primjeri kupaca glasovnih podataka uključuju osiguravajuća društva, s ciljem stvaranja personaliziranih osiguranja, rekla je Polsky. "Jedan od kupaca naših informacija, informacija o nama, svega, od naših mišljenja, sklonosti, povezanosti, do ruta putovanja, je vlada," rekla je. A postoje i drugi zlonamjerni subjekti koji žele doći do naših glasovnih podataka, poput "ljudi s dark weba koji žele profitirati prevarom," rekla je Polsky. To znači da dijeljenje vašeg broja socijalnog osiguranja ili OIB-a, odnosno drugih osjetljivih osobnih podataka može povećati rizik od krađe identiteta, rekao je LoCascio. CMG je američki medijski konglomerat sa sjedištem u Atlanti u smeričkoj Georgiji. Tvrtka pruža usluge emitiranja medija, digitalnih medija, oglašavanja i marketinga, a u 2022. godini ostvarila je prihod od 22,1 milijardu dolara. Kako piše Daily Mail, CMG nije odgovorio na zahtjev DailyMail.com-a za komentar. Procurjela prezentacija detaljno opisuje šest koraka koje softver za aktivno slušanje koristi za prikupljanje glasovnih podataka potrošača putem gotovo bilo kojeg uređaja opremljenog mikrofonom. Iz prezentacije nije jasno je li softver za aktivno slušanje uvijek prisutan ili samo u određenim trenucima kada je mikrofon telefona aktiviran, poput telefonskog poziva. Što se tiče toga hoće li zakonodavci krenuti u zaštitu javnosti od ovakve vrste nadzora, LoCascio je rekao da je to vrlo malo vjerojatno i vjerojatno ne bi imalo značajan učinak. "Mogu pisati sve zakone koje žele, ali u konačnici, mi ih svi oslobađamo odgovornosti u trenutku kada kliknemo, 'da, prihvaćam sve uvjete korištenja'," nastavio je. Zbog toga je važno da korisnici uređaja razumiju rizike po privatnost koji dolaze s brzopletim pregledavanjem Uvjeta i odredbi aplikacija i slijepim prihvaćanjem.

Kako biste spriječili da vaši glasovni podaci budu prikupljeni i prodani, LoCascio je preporučio da pregledate sve svoje aplikacije i izbrišete sve koje redovito ne koristite. Nakon što ste reducirali broj aplikacija, pregledajte one koje su ostale i kritički razmislite o tome kojima vjerujete da imaju pristup vašem mikrofonu, a kojima ne. Za one kojima ne vjerujete, promijenite postavke kako biste spriječili da pristupaju vašem mikrofonu. To bi ih trebalo spriječiti u potencijalnom prisluškivanju vaših razgovora. Ako ste preuzeli aplikaciju za određenu svrhu, a više vam nije potrebna, izbrišite je, rekao je LoCascio. Ako ste aplikaciji dali pristup mikrofonu prilikom preuzimanja, ostavljanje neiskorištene aplikacije na telefonu daje joj dovoljno vremena da u bilo kojem trenutku počne slušati vaše razgovore. Polsky je dodala da je najbolje držati telefon i druge uređaje isključenima kada ih ne koristite. Na kraju dana, najvažnije je educirati se o rizicima za privatnost povezanim s vašim uređajima, rekla je. "U današnje vrijeme, ne možete vjerovati nikome," rekao je LoCascio. Ranije ovog tjedna, procurile su informacije iz vodeće marketinške tvrtke koje su navodno potvrdile kako kompanije koriste mikrofone na vašim pametnim uređajima za prisluškivanje, prije nego što prodaju te podatke oglašivačima, prenosi Daily Mail.

