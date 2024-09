Istina o teoriji da pričanje na mobitel zrači mozak: Već desetljećima brinemo se o tome!

Već desetljećima postoji briga zbog zračenja koje emitiraju mobilni uređaji, a agencija za rak WHO-a proglasila je 2011. godine da bi moglo biti potencijalno kancerogeno za ljude. No, novi dokument, temeljen na desecima studija koje sežu sve do 1994. godine, kaže da nema nikakve povezanosti između korištenja mobitela i raka, čak ni među ljudima koji cijeli dan provode razgovarajući ili koristeći svoje pametne telefone, piše Daily Mail.

Ken Karipidis, glavni autor studije, izjavio je da su rezultati "vrlo umirujući", posebno s obzirom na to da je korištenje mobitela "eksplodiralo". Karipidis, koji radi za australsku agenciju za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost, dodao je: "Nije zabilježen porast incidencije tumora mozga." Panel stručnjaka istraživao je postoji li ikakva povezanost između raka mozga, žlijezda slinovnica i leukemije te izloženosti radio valovima koji se obično koriste u bežičnoj tehnologiji kao što su mobiteli, televizija i baby monitori. Konačna analiza obuhvatila je 63 studije iz razdoblja od 1994. do 2022. godine, koje je procijenilo 11 istraživača iz 10 zemalja, uključujući australsku vladinu agenciju za zaštitu od zračenja. Unatoč velikom porastu korištenja bežične tehnologije, izvještaj je pokazao da nije došlo do sličnog velikog povećanja incidencije raka.

To je bilo točno čak i među ljudima koji često vode duge telefonske razgovore ili su koristili mobitele više od deset godina. Koautor Mark Elwood, profesor epidemiologije raka na Sveučilištu Auckland na Novom Zelandu, rekao je: "Niti jedno od glavnih pitanja koje je proučavano nije pokazalo povećan rizik." Analiza slijedi druge slične radove. WHO i druge međunarodne zdravstvene organizacije već su ranije izjavile da ne postoji konačan dokaz o štetnim učincima zračenja koje koriste mobiteli, ali su pozvale na daljnja istraživanja. Trenutno je klasificirano kao "moguće kancerogeno", ili klasa 2B, od strane agencije WHO-a za istraživanje raka (IARC). Ta kategorija se koristi kada agencija ne može isključiti potencijalnu vezu, a uključuje i druge uobičajene proizvode poput pudera od talka i aloe vere. Savjetodavna grupa WHO-a pozvala je da se klasifikacija bežičnog zračenja ponovno procijeni što je prije moguće s obzirom na nove podatke od posljednje procjene 2011. godine. WHO-ova procjena bit će objavljena u prvom kvartalu sljedeće godine.

Prethodna istraživanja povezivala su zračenje mobitela s tumorima mozga, ali Karipidis je rekao da su te rane studije bile manjkave. Na primjer, neke su se oslanjale na studije kontrolnih slučajeva koje su uspoređivale odgovore ljudi s tumorom mozga s onima koji nisu imali tu bolest. To može unijeti pristranost jer osobe s tumorima mozga "imaju tendenciju preuveličavati svoju izloženost", rekao je Karipidis.

