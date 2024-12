Izbjegnite katastrofu: Znamo kako spasiti božićno drvce od znatiželjnih mačjih šapa

Božić bez božićnog drvca za većinu ljudi je nezamisliv. No, postavljanje i ukrašavanje tog simbola blagdana ponekad je pravi izazov za vlasnike mačaka s obzirom da šarene kuglice i ostali ukrasi za bor privlače pažnju njihovih krznenih ljubimica. A to je ponekad pravi recept za katastrofu koji zna rezultirati rušenjem čitave jelke i uništavanjem dekora. Srećom stručnjaci s portala Pet MD imaju čitav niz savjeta za to kako mačku držati podalje od božićnog drvca. Jednostavni su i korisni, posebice za one kojima će ovo biti prvi Božić s dlakavim prijateljima.

Sprej za odvraćanje mačaka: Kako biste svoju ljubimicu odvratili od drvca, pripremite poseban, potpuno prirodni i ekološki sprej za odvraćanje. Mačke mrze gorke okuse, što je evolucijska osobina koja ih je u divljini vjerojatno štitila od konzumiranja pokvarene hrane. Sprej s gorkim okusom može ih odvratiti od žvakanja grana vašeg drvca, a sve što vam je potrebno za pripremu su 3 šalice vode, pola šalice svježeg ružmarina, ¾ šalice bijelog octa i ¼ šalice limunovog soka. Vodu prokuhajte, a zatim u kipuću vodu dodajte ružmarin, isključite grijanje, pokrijte i ostavite preko noći. Sljedeći dan procijedite tekućinu kroz gazu ili sito te je ulijte u bočicu s raspršivačem. Dodajte ocat i limunov sok, dobro protresite kako biste sve izmiješali i pošpricajte donji dio jelke.

Iskoristite raspršivače na zrak: Koristite sprej s detektorom pokreta ili topline kako biste mačku držali podalje. Ovi sprejevi su sigurni za mačke, a zvuk ispuštanja zraka ih može prestrašiti. Zvuk nalikuje mačjem 'siktanju', što ih instinktivno upozorava na opasnost. Važno je koristiti automatske raspršivače umjesto da sami špricate vodu. Tako ćete izbjeći stvaranje straha od vas kao vlasnika i osigurati zaštitu drvca dok niste kod kuće.

Koristite prostirke za obuku mačaka: Postavite prostirku za obuku mačaka ispred drvca. Ove prostirke nude zvučne ili blage statičke signale koji mace sigurno odvraćaju od prilaska.

Postavite fizičku barijeru: Zaštitite drvce ogradom za kućne ljubimce ili igralištem. Za tvrdoglave mačke kombinirajte ovu metodu s raspršivačem.

Postavite aluminijsku foliju: Mačke ne vole izgled, zvuk i osjećaj aluminijske folije. Oko baze drvca postavite 'plašt' od aluminijske folije kako biste ih odvratili od jelke.

Uklonite namještaj u blizini drvca: Mačke vole skakati s jednog komada namještaja na drugi. Uklonite što više namještaja kako biste im onemogućili pristup drvcu.

Nabavite mački vlastito drvce: Ponudite svojoj mački atraktivniju alternativu. Nabavite novo mačje drvce s mačjom metvicom kako biste joj skrenuli pažnju s vaše jelke.

Prebacite se na stolno drvce: Ako sve ostalo ne uspije, razmislite o manjem božićnom drvcu koje možete postaviti na stol i koje nije dovoljno veliko da bi se mačka mogla popeti na njega ili ga srušiti.

