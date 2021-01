Stručnjak otkrio: Četiri greške koje se često rade tijekom seksa i kako ih popraviti

Stručnjak za seks, David Smiedt, otkrio je četiri pogreške koje svi rade u spavaćoj sobi i što biste umjesto toga trebali učiniti. Osim što njegovi savjeti pomažu u osvježavanju seksualnog života, mogu pomoći i u novim uzbuđenjima, kako prenosi The Sun.

Fokus vam je preuzak

Mogli biste nenamjerno smanjivati i zaustavljati svoj seksualni život tako što strast provodite samo u spavaćoj sobi. - Pokrenite uzbuđenje komplimentima tijekom dana, nagovještajem da jedva čekate biti sami te hrpom neseksualne naklonosti - svjetuje Smiedt, koji je to opisao kao ‘trio mentalne predigre’ koji će zasigurno povećati uzbuđenje.

Seks cijenite više od predigre

Ponekad se previše fokusiramo na sam seks, a to nije dobra stvar. Ženama treba više vremena nego muškarcima da se uzbude, pa trebate usporiti s predigrom. - To je sasvim jednostavna stvar. Što idete sporije s predigrom, to će žena brže doživjeti orgazam kad je seks u pitanju. A što brže ona doživi orgazam, muškarac ne treba brinuti o preranom svršetku seksa - objasnio je.

Previše vodite

Muškarci često pokušavaju biti vođe u krevetu, što nije najbolji način da oduševe svoju partnericu. - Nitko ne zna što njoj odgovara osim nje same pa pratite njezino vodstvo. Moguće je da ćete često biti u položaju gdje ona može kontrolirati tempo i pokrete. Također obratite pažnju na njezine pokrete i pokušajte ih kopirati sljedeći put kad ste glavni - rekao je Smiedt.

Ne obraćate dovoljno pažnje nakon seksa

Da, dobro ste čuli. Ono što se događa nakon seksa jednako je važno kao i ono prije, zato se nemojte samo okrenuti i ići spavati. - Poslije seksa, obasipajte je poljupcima i pažnjom. Zašto? Dok se tijekom seksa osjećate najbolje, ona se treba osjećati obožavanom i cijenjenom nakon njega. Rezultat toga je da će biti spremnija ponoviti to iskustvo, a možda će biti i opuštenija u pokušaju nekoliko novih stvari - objasnio je.

