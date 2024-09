Ispovijest majke: 'Volim svoju djecu, ali jedva čekam da završe praznici i počne nastava'

Majka troje djece, Laura, veseli se pripremi školskih užina i slanju djece u školu nakon ljetnih praznika, prenosi Mirror. Tridesetdevetogodišnjakinja iz Tipperaryja u Irskoj kaže da jedva čeka "vratiti malo vremena za sebe" i "samo se opustiti na koji trenutak" u praznoj kući. I nije sama. Laura, koja vodi online platformu za roditeljstvo Mind Mommy Coaching, nedavno je provela anketu među više od 700 majki u Engleskoj i otkrila da gotovo 90 posto njih osjeća "sreću i olakšanje" zbog povratka djece u školu.

Govoreći za Mirror o izazovima školskih praznika, Laura je rekla: "Roditeljstvo je teško tijekom cijele godine, ali postoji pritisak, uglavnom potaknut društvenim mrežama, da ljeto bude savršeno i da svojoj djeci pružimo najbolje moguće iskustvo. Stalno slušamo kako 'imate samo 18 zajamčenih ljeta sa svojom djecom' - i to ne radi ništa drugo nego izaziva strah i krivnju kod majki."

VEZANI ČLANCI:

Nastavila je: "Nije ni čudo da mnoge majke, uključujući mene, osjećaju olakšanje zbog povratka djece u školu. Ljeto je za mnoge roditelje zaista teško vrijeme jer se sve dodatno komplicira tijekom praznika." Laura, koja ima troje djece u dobi od tri, četiri i osam godina, rekla je da joj se rujan čini kao "povratak u normalu".

"Tijekom ljeta, čini se kao da stalno žongliramo s tri ili četiri stvari odjednom i to postaje neodrživo. Ova razina multitaskinga nije dobra ni za nas ni za našu djecu," rekla je. Laura je objasnila da je iskustvo majčinstva za svakoga drugačije i da ponekad može biti "čista radost, a ponekad čista frustracija" - i to je potpuno u redu. U poruci drugim roditeljima, rekla je: "U redu je ponekad osjećati da želite pobjeći i sjediti u sobi sami. Ne moramo uživati u svakom trenutku, i to nas ne čini ništa manje izvanrednim majkama." Njezino istraživanje također je pokazalo da se 90 posto majki osjeća rastrgano i iscrpljeno tijekom praznika, a 80 posto osjeća veću "majčinsku krivnju" tijekom ljeta.

GALERIJA: Ove godine ne idete na more? Evo gdje sve možete odvesti djecu umjesto toga i pružiti im dan za pamćenje

"Na osobnoj razini, više ne osjećam majčinsku krivnju, ali sam je nekada stalno osjećala," rekla je Laura. "Naučila sam da je to samo društveno očekivanje. Ako ste majka i čujete sebe kako govorite 'trebala bih' ili 'ne bih trebala', prepoznajte da to obično dolazi od vanjskih pritisaka i zapitajte se usklađuje li se to s vašim pravim potrebama ili željama kao majke. Ako ne, pustite to." U širem smislu, Laura vjeruje da bi društvo trebalo razmotriti kako bolje podržati majke na radnom mjestu tijekom ljetnih praznika. "Voljela bih vidjeti više podrške u zajednici kada je riječ o angažiranju djece tijekom ljeta. Potrebne su nam inkluzivne, pristupačne i dostupne aktivnosti za djecu…," rekla je.

Djeca iz vrtića u Strožancu iznenadila svoju odgajateljicu na vjenčanju