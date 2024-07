Influencer iznenadio mnoge: 'Evo koliko je vremena potrebno da se napravi karijera na TikToku!'

Postoji li posao koji vrišti 'Gen-Z' više od posla TikTok influencera? Od vlogging putovanja diljem svijeta do dijeljenja mišljenja iz udobnosti vaše spavaće sobe - sada postoji bezbroj načina za stvaranje sadržaja na društvenim mrežama. Ipak, samo 4% kreatora zarađuje više od 100.000 dolara godišnje (oko 92 tisuće eura), unatoč predviđanjima da će industrija dosegnuti vrijednost od nevjerojatnih 480 milijardi dolara do 2027. godine, prema Goldman Sachsu.

I tu nije kraj. Izvješće koje je izradio Kajabi naglašava koliko je to zapravo nepostojano - s influencerima koji jure za sklapanjem ugovora s markama u pozadini stalnih promjena algoritama društvenih medija. Dakle, kako uopće možete početi stvarati karijeru od ovoga? 'Bran Flakes', influencer sa sjedištem u SAD-u, sada je odluči ispričati o transformaciji svog sadržaja u posao s punim radnim vremenom - a za to je bilo potrebno nešto više od godinu dana, piše Mirror.

"Počeo sam objavljivati ​​na TikToku u siječnju 2021. Ovi su videozapisi i dan danas aktualni, sada imaju tisuće pregleda jer su bili dostupni tri i pol godine. Ali kad bih sam ih objavio tada, zaglavio sam na samo 200 pregleda", rekao je svojim 652.000 pratitelja (@bran__flakezz).

"Mislim da sam u početku zabrljao što sam stvarno koristio samo popularne zvukove, rijetko sam razgovarao s kamerom. Jednom kada sam počeo snimati videozapise u kojima sam pričao s kamerom, sve je krenulo", dodaje. Šest mjeseci nakon svaki od njegovih videa prikupio je između 100.000 i 300.000 pregleda. U lipnju 2021. Bran je prikupio 25 000 pratitelja i sklopio svoj prvi ugovor s robnom markom. "Tijekom tog vremena radio sam i posao od 9 do 17, tako da je bilo stresno pokušavati napraviti sadržaj uz stalni posao, rad cijeli dan i zatim dolaska kući i snimanja videa... No, nastavio sam. A onda je došao studeni 2021., tako da je prošlo 10 mjeseci od prvog mjeseca kada sam počeo objavljivati, a to je bio siječanj. Dobio sam ugovor s robnom markom od Amazona koji mi je platio više od 1000 dolara - bio sam izbezumljen", ispričao je.

VEZANI ČLANCI:

Bran je rekao da je do travnja 2022. s ugovorima s markama tjedno zarađivao više novaca od nego mjesečno na svom poslu od 9 do 17 sati. Stoga se odvažio i počeo proizvoditi TikTok sadržaj na puno radno vrijeme i od tada se više nije osvrnuo. "Jedina stvar koja mi je išla u prilog bila je da sam bio dosljedan. Nisam odustajao, kontinuirano sam objavljivao svaki dan. Što više objavljujete, to imate više šanse doći do veće publike", objasnio je.

Osim ugovora s brendovima, kreatori od 18 i više godina također mogu zarađivati ​​putem TikTokovog fonda za kreatore. Da bi to učinili, moraju živjeti u SAD-u, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Njemačkoj, Španjolskoj ili Italiji, a pritom se mogu pohvaliti s najmanje 10.000 pratitelja i 100.000 mjesečnih pregleda videa. Iako se sredstva izračunavaju korištenjem 'kombinacije čimbenika', ne postoji ograničenje koliko novca možete zaraditi putem fonda. U 2021. TikTok se čak obvezao na 231 milijun funti za ovu svrhu.

Glasnogovornik platforme je objasnio: "Želimo pokazati svoju zahvalnost našoj briljantnoj zajednici kreatora nagrađujući ih za njihove nevjerojatne TikTok videozapise i kreativnost. Želimo da svi kreatori imaju priliku zaraditi novac radeći ono što vole i pretvore svoju strast u sredstva za život." Bran je također dodao: "Neću lagati, mislim da je tada bilo znatno lakše nego što je sada jer nije bilo tako kreatora i onih koji imaju želju time se baviti kao danas... Aali ako ovo je nešto što želite raditi, ako sanjate o zarađivanju objavljivanjem na društvenim mrežama, samo počnite objavljivati.''

Njegov video iznenadio je mnoge, pa se tako ispod videa skupila hrpa komentara. "Mislio sam da ti treba puno duže da se probiješ na TikTok sceni!", začuđeno je napisao jedan korisnik. "I ja sam zapela na 200 pregleda i mislila sam da nema šanse za popravak toga. Inspirirao si me da se i dalje trudim", glasio je drugi komentar. "Nevjerojatna priča! Hvala što si to s nama podijelio", dodala je još jedna osoba.

Žene ju plaćaju da ih nauči manipulirati muškarcima: 'Jedno pravilo je ključno'