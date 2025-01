Imate problema sa spavanjem? Razlog bi mogao biti ovo piće, a da niste ni svjesni

Svi znamo da konzumiranje kave i energetskih napitaka prije spavanja nije dobra ideja jer oni sadrže kofein te nas mogu držati budnima. No, postoji još jedno piće koje je zanemareno, a koje bi moglo ometati vaš san više nego što mislite. Neuroznanstvenica Rachel Barr u videu na TikToku objasnila je da se to piće veže na "GABAA receptore" u mozgu, koji djeluju kao prekidači za isključivanje stanica, piše Express.

U početku to može uzrokovati akutne učinke poput opuštanja i smanjene tjeskobe, ali na kraju može dovesti do problema s tjeskobom i nesanicom. Piće o kojem govori je alkohol. "Kada pijete alkohol, tada zapravo pritišćete prekidač za isključivanje velikih skupina moždanih stanica. I zato vidimo te akutne učinke poput gluposti, smanjene tjeskobe, opuštanja. Problem je u tome što ako pijete puno alkohola tijekom duljeg razdoblja, mozak će to pokušati kompenzirati, a to će učiniti uklanjanjem broja prekidača koji postoje u mozgu ili smanjenjem broja GABAA receptora", objasnila je.

To znači da kada ne pijete alkohol, tada je razina aktivnosti u svim vašim moždanim stanicama iznad osnovne vrijednosti jer ste smanjili sve prekidače za isključivanje, pa je vjerojatnije da će biti uključeni. U ekstremnim slučajevima, ova pojačana aktivnost moždanih stanica može čak izazvati napad. To je posebno česta pojava kod alkoholičara koji naglo prestanu piti alkohol. "Čak i u manje ekstremnim primjerima, ta povećana razina aktivnosti u mozgu može dovesti do anksioznosti, nesanice i sličnih problema", rekla je Rachel.

I stručnjakinja stručnjakinja za spavanje Rosey Davidson iz Just Chill Baby Sleepa je otkrila negativne utjecaje alkohola. Objasnila je da alkohol može potisnuti REM san koji igra važnu ulogu u pamćenju, emocionalnoj regulaciji i učenju. "Iako mnogi ljudi vjeruju da im pomaže da se opuste i lakše zaspu, alkohol zapravo remeti prirodni ciklus spavanja. U prvoj polovici noći alkohol pojačava duboki, odnosno sporovalni san, ali potiskuje REM fazu. Kako tijelo metabolizira alkohol u drugoj polovici noći, tako to može dovesti do fragmentacije sna, uzrokujući česta buđenja, blaže faze sna, pa čak i ranojutarnje buđenje", objasnila je stručnjakinja.

Osim toga, alkohol smanjuje i ukupnu kvalitetu sna jer utječe na proizvodnju melatonina u mozgu, hormona odgovornog za regulaciju našeg ciklusa spavanja i budnosti. Stoga, ovih blagdana pripazite na konzumacije različitih likera, rakija i kuhanog vina. Iako je to sasvim u redu u umjerenim količinama, Rosey je potaknula ljude da slijede nekoliko ključnih savjeta. "Odredite određene večeri svakog tjedna kao večeri bez alkohola, posebno one kada vam je potreban visokokvalitetni san. Slijedite pravilo 'jedno piće, jedna voda', odnosno nakon svakog alkoholnog napitaka popijete čašu vode", dodala je.

Voda pomaže smanjiti ukupnu potrošnju alkohola i održava vas hidriranim. Rosey je savjetovala i da pokušajte imati posljednje piće barem tri do četiri sata prije spavanja da biste minimizirali prekide u snu. "Prioritizirajte higijenu spavanja. Stvorite umirujuću rutinu prije spavanja, izbjegavajte teške obroke i kofein kasno navečer te prigušite svjetla da biste potaknuli proizvodnju melatonina", rekla je. Objasnila je i da je jedna od najvećih zabluda ta da je alkohol rješenje za stres ili loš san. Iako se može činiti kao kratkoročno rješenje, alkohol ipak stvara dugoročne probleme.

"Za one koji su zabrinuti za svoje navike pijenja, korisno je pratiti kako alkohol utječe na njihov san vođenjem dnevnika ili korištenjem uređaja za praćenje sna. Svjesnost može biti snažan motivator za donošenje zdravijih odluka", dodala je. Nacionalna zdravstvena služba preporučuje da ne pijete više od 14 jedinica alkohola tjedno raspoređenih u tri ili više dana. To je otprilike šest srednjih čaša vina ili šest krigli piva.